L’ex nido comunale chiude a sorpresa, 60 bimbi a spasso.

Una storia tormentata, che si conclude dopo 8 anni nel peggiore dei modi. L’asilo «Girotondo»di Vimercate ha chiuso, probabilmente per sempre. L’ex nido comunale di via XXV Aprile, passato di mano una prima volta nel 2013 e una seconda nel 2017, non riaprirà in questi giorni.

Dodici dipendenti rischiano il posto

A comunicarlo ai genitori dei più di 60 bimbi che avevano frequentato fino a febbraio scorso, quando l’emergenza Covid aveva imposto la chiusura, e alle 12 dipendenti, è stata la cooperativa «La Spiga», alla guida della struttura (la proprietà dello stabile è rimasta del Comune) dall’ottobre del 2017. Una fine ingloriosa che, arriva, come detto, dopo anni a dir poco travagliati.

Il sindaco Sartini accusa che l’ha preceduto

E riesplodono le polemiche. Il sindaco 5 Stelle Francesco Sartini punta infatti il dito contro la precedente Amministrazione di centrosinistra che aveva dato corso alla privatizzazione che si è rivelata fallimentare.

