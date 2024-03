Lezione didattica in Consiglio regionale per 96 studenti della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale “Via Pace” di Limbiate. Ad accoglierli come sempre in Aula consiliare è stato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, insieme a Paola Romeo e Anna Maria Passaggio, componenti del Consiglio per le Pari Opportunità.

Lezione speciale in Consiglio regionale per gli studenti della primaria di Limbiate

Accompagnati da 11 docenti, i piccoli ospiti hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali e hanno ascoltato dalle parole del Presidente Romani come funziona l’Assemblea legislativa, con particolare riguardo ai passaggi relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza e alla composizione della Giunta regionale e alle modalità di voto.

Prima di simulare una vera e propria seduta di Consiglio, discutendo e votando alcune loro proposte, i ragazzi hanno voluto dedicare un pensiero al Presidente Romani, intonando un brano del Piccolo Coro dell’Antoniano.

“Auguro a questi ragazzi di coltivare sempre la loro curiosità - ha sottolineato il Presidente Federico Romani-. Questa visita rappresenta un’esperienza sul campo per comprendere le regole della vita democratica, i temi dei diritti e dei doveri e della rappresentanza politica. È un modo per avvicinare i giovani all’Istituzione, educandoli alla cittadinanza”.

La mattinata si è conclusa con la visita al Belvedere Jannacci del 31° piano di Palazzo Pirelli, da dove gli studenti e i loro insegnanti hanno potuto ammirare la città e il panorama, ricevendo informazioni sulla storia del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.