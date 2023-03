Giovani studenti siciliani impegnati nei giorni scorsi a partecipare ad un interessante convegno dal titolo "Lotta al cambiamento climatico" tenuto dal Lions Club di Carate Brianza e dal Lions Club di Palermo.

Lions Club di Carate e Palermo si incontrano per parlare di cambiamenti climatici ai ragazzi

Presenti la Presidente del Satellite "Diritti Umani" del club caratese, l'avvocato Eliana Carbone e il Direttore Tesera Fotia, assieme alla Presidente del Distretto Lions Palermo Mediterranea Tiziana Accardi.

Grande la partecipazione dei giovani studenti delle classi quinte dello storico e prestigioso Liceo Adelaide di Palermo. Nel corso dell'evento la Presidente Carbone ha raccontato agli studenti la storia del Lions Club International, la mission e i servizi di cui si fa promotore per la collettività.

Non solo. L'incontro è poi entrato nel vivo andando a suscitare una riflessione approfondita su tematiche come la lotta al cambiamento climatico, le specie in estinzione e le fonti di energia, rapportando il tutto all'impegno di cittadini, Governi e Istituzioni nel raggiungimento dell'obiettivo 13 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Tanti temi di cui parlare

I ragazzi e i rappresentanti dei Lions Club hanno poi affrontato anche altre tematiche, ad esempio le cause dell'inquinamento atmosferico e le principali conseguenze sia per l'atmosfera che per i mari, come ad esempio il buco dell’Ozono, l'incremento dell’Effetto Serra, le piogge Acide, le patologie mediche, lo scioglimento dei ghiacciai, il rafforzamento degli Uragani l'estinzione delle specie e della biodiversità causata anche dal bracconaggio e dal commercio illegale di specie viventi in via di estinzione e la perdita degli habitat.

Energia pulita e gas serra

Si è passati poi ad approfondire la tematica delle fonti di energia pulite, non pulite, rinnovabili, non rinnovabili e le modalità per contenere i gas serra.

”I possibili interventi sono tanti – ha spiegato Carbone - come: raccolta differenziata, più zone verdi in città, utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o bicicletta, controllare che gli impianti di depurazione non siano danneggiati, più Aree Marine protette, eliminare la pesca a strascico, usare energia pulita e rinnovabile, aumentare il rimboschimento, arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione, mettere fine al bracconaggio e al commercio del legname protetto cioè quello che è vietato abbattere, combattere lo spreco alimentare, ecc…. e fare in modo che i governi mettano nei loro progetti nazionali la protezione dell’ambiente e della biodiversità e si attivino per aiutare i Paesi più Poveri con forme di cooperazione internazionale sia dal punto di vista dell’informazione che del sostegno".

(nella foto: Teresa Fotia, Tiziana Accardi, Eliana Carbone, Cinzia Armato)