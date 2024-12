Macherio e Sovico hanno la dirigente scolastica

Gli istituti comprensivi "Rodari" di Macherio e "Paccini" di Sovico hanno la dirigente scolastica in sostituzione dei reggenti.

Nuova dirigente scolastica a Macherio

Monica Guardascione è la nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Rodari». 56 anni, originaria di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, città dell’attore Massimo Troisi, è al suo primo incarico come dirigente scolastica. «Nel 1991 ho vinto il concorso e ho iniziato a insegnare in una scuola dell’infanzia dove sono felicemente rimasta per 14 anni - spiega la dirigente - Col trascorrere degli anni le figlie sono cresciute e si sono ridotte le esigenze di accudimento. Così mi sono sentita di intraprendere questa esperienza che desideravo tanto fare. Nella scelta della scuola ho preferito indicare una realtà piccola perché ritengo che sia più semplice creare un senso di comunità, importante per la scuola. Un rapporto diretto non solo con docenti e collaboratori ma anche con la comunità. E infatti, al mio insediamento, ho trovato un ambiente molto accogliente, mi sono sentita coccolata, grazie anche all’aiuto dei docenti Gianluca Caliò e Roberta Sangiorgio, agli altri colleghi e a tutto il personale della segreteria e della scuola. Gli impegni sono tanti e, quando si arriva ad anno scolastico già iniziato, le difficoltà sono maggiori. Ci tengo a sottolineare che il lavoro di chi mi ha preceduta, la collega Valentina Calì, è stato prezioso. La Lombardia è stata una scelta dettata anche da motivi familiari, ci vive una delle mie due figlie. La Brianza, in particolare Macherio, l’ho indicata come prima scelta: qui ho trovato un clima molto collaborativo».

Nuova preside anche a Sovico

Concetta Marino è la nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Paccini». 56 anni, siciliana di origine, è stata accolta dai vari docenti e personale della scuola: «Ho trovato una scuola meravigliosa per la professionalità dei docenti, che svolgono il loro lavoro con passione ed entusiasmo cercando di far raggiungere a ogni alunno traguardi di successo - sottolinea - C’è un clima sereno e un ambiente ricco di opportunità, dove gli studenti possono sviluppare i loro talenti e sentirsi gratificati. L’indirizzo musicale della scuola, poi, è un fiore all’occhiello». Marino subentra al reggente Gianni Trezzi: "L’istituto Paccini è stato per me come un ritorno a casa - spiega Trezzi, già dirigente al liceo Parini di Seregno - A Sovico ho insegnato per undici anni. L’anno e mezzo da reggente è stato impegnativo ma l’ho fatto volentieri. Mi auguro che ci possa essere un forte rilancio dell’indirizzo musicale che ha sempre contraddistinto la scuola da 50 anni a questa parte. Sicuramente è positivo avere un dirigente fisso rispetto a un reggente a metà servizio. E’ stata comunque un’esperienza positiva anche se impegnativa, è stato piacevole tornare a Sovico dove ero stato come maestro. Sono convinto che la nuova dirigente consentirà alla scuola, che è un patrimonio per il paese, di crescere ancora di più».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 26 novembre 2024.