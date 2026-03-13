Massimo, campione di giochi matematici

C’è un vero talento della matematica e dei giochi matematici a Giussano, alla scuola media del Comprensivo Piola: è Massimo Curione, 12 anni.

Un piccolo genio della seconda D

Grande entusiasmo all’Istituto Comprensivo «Piola» di Giussano per il percorso di Massimo Curioni, studente della classe 2D, 12 anni, che sta scalando le vette dei più prestigiosi campionati di matematica. Lo studente si è distinto nei giochi matematici d’Istituto «Prisma», dove ha conquistato il secondo posto nella categoria classi seconde.

Ha superato i quarti di finale ai Campionati internazionali

Ha affrontato con determinazione i Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, superando con successo le prime due fasi cruciali: gli ottavi di finale lo scorso 26 gennaio 2025 e i quarti di finale, poche settimana fa, il 27 febbraio.

Le finali all’Università Bocconi

Domani, sabato 14 marzo, il piccolo campione di Giussano varcherà le porte della prestigiosa Università Bocconi a Milano, per disputare le semifinali e tutti i suoi compagni e insegnanti fanno il tifo per lui.