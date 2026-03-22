Massimo, piccolo campione di giochi matematici

Lo studente ha disputato le semifinali internazionali alla Bocconi ed è in attesa dei risultati

Piccoli geni di matematica crescono alla scuola media di Giussano. Massimo Curioni, di 2D, ha appena disputato le semifinali ai campionati internazionali, svoltesi all’Università Bocconi di Milano.

Un piccolo talento della matematica

C’è un piccolo talento della matematica e dei giochi matematici alle medie di Giussano. E’ Massimo Curioni, 12 anni. Grande entusiasmo all’Istituto Comprensivo «Piola» per il percorso di Massimo, studente della classe 2D, che sta scalando le vette dei più prestigiosi campionati di matematica.

I successi già conseguiti

Lo studente si è distinto nei giochi matematici d’Istituto «Prisma», dove ha conquistato il secondo posto nella categoria classi seconde. Ha affrontato con determinazione i Campionati Internazionali dei Giochi Matematici, organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano, superando con successo le prime due fasi cruciali: gli ottavi di finale lo scorso 26 gennaio 2025 e i quarti di finale, poche settimana fa, il 27 febbraio.

In attesa dell’ultimo risultato

Sabato 14 marzo Massimo ha varcato le porte della prestigiosa Università Bocconi a Milano per disputare le semifinali. Compagni e professori hanno fatto il tifo per lui e gli hanno dimostrato calore e sostegno per l’entusiasmante sfida che è stata molto impegnativa, e il cui esito sarà comunicato solo nei prossimi giorni.