Meda, borse di studio agli studenti di Don Milani e Traversi. Consegnati anche gli attestati agli studenti meritevoli: la cerimonia in Villa Traversi.

Borse di studio concesse da due benefattori

Ieri pomeriggio (giovedì 3 giugno 2021) in Villa Traversi sono state consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado Traversi e alla scuola secondaria di secondo grado Don Milani. Le borse di studio e gli attestati sono stati elargiti dal dottor Filippo Marelli e dalla famiglia Galimberti, presenti all'evento insieme al sindaco Luca Santambrogio e all'assessore all'Istruzione Alessia Villa, oltre che alle dirigenti dei due istituti, Maria Alberti (Don Milani) e Maria Grazia Perego. "Abbiamo avuto grande sintonia nell'organizzare quest'iniziativa. Grazie ai nostri benefattori Filippo Marelli e Romina Galimberti, al sindaco, ai genitori e ai ragazzi, scelti perché bravi studenti, ma premiati anche dal punto di vista umano", hanno sottolineato le dirigenti. Ha aggiunto Marelli: "Riuscire a selezionare i ragazzi è stato tremendamente difficile. Tutti avrebbero meritato le borse di studio".

Il messaggio del sindaco

Il primo cittadino ha voluto invece sottolineare cambiamenti: "Mi metto nei panni di voi studenti. Di quello che avete passato con il lockdown, ma nonostante questo i vostri risultati sono stati eccellenti. Avete dimostrato di voler raggiungere un obiettivo. Da qui si pongono le basi e un'Amministrazione deve cercare di fare in modo che possano esserci i migliori strumenti a disposizione. Lo abbiamo fatto con il rifacimento del secondo piano alla Traversi, lo faremo con la Don Milani, la cui sfida è quella di portare il tutto in un'unica sede, in via Cialdini. Presto arriverà la nuova palestra, sarà il primo obiettivo".

I premiati

Questi i premiati per conto della scuola Traversi. Gli attestati sono stati consegnati a: Luca Bizzozero (3A), Santiago Borella (3D), Beatrice Cattaneo (3D), Carolina Colombo (3D), Ludovica Consonni (3C), Francesca Dalessandro (3D), Miriam Giacalone (3B), Marta Carla Ottolini (3C), Chiara Valtolina (3E). Le borse di studio sono state consegnate a: Omar Candian (3B), Giorgia Castagna (3F), Lorenzo Mandressi (3A), Marco Tolari (3D). Questi invece i premiati per la Don Milani: Chiara Burcheri (3M), Alessia Bergna (3B), Martina Barni (3C), Anna D'Elia (4B), Yasmine Foutag (4C), Aurora Urso (4D), Simone Petrosillo (4G), Andrea Ciancia (4N), Camilla Ratti (5B), Alexandra Mazzola (5D), Alessia Cortese (5M), Claudia Roventi (5F), Elisabetta Biffi (5G). Questi gli studenti che hanno ricevuto le borse di studio: Martina Abbondi (3A), Angelica Taccardo (3D), Julia Santos (3M), Camilla Agujaro (4C), Maria Vittoria Tilli (4F), Cristina Bullari (4N), Marika Agrati (5A), Martina Nastri (5N), Stefano Pignata (5F).