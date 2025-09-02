Le mense scolastiche a Cesano Maderno si rifanno il look in vista dell’inizio delle lezioni, ormai vicinissimo.

Mense scolastiche rimesse a nuovo

Importanti e significativi i lavori di riqualificazione voluti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianpiero Bocca ed effettuati dall’azienda Cirfood, che gestirà il servizio mensa a seguito dell’aggiudicazione della nuova concessione che avrà durata sei anni.

Nei giorni scorsi l’Assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi, insieme ai rappresentanti della società e alla Dirigente scolastica del I° Istituto Comprensivo Paola Ripamonti e della Vicaria del II° Istituto Comprensivo Maria Cristina Fumagalli, hanno effettuato un sopralluogo nelle scuole interessate dagli interventi.

Le scuole interessate

I lavori, che stanno proseguendo anche in queste settimane con gli ultimi dettagli da definire in prossimità dell’avvio delle lezioni e dell’utilizzo delle mense, hanno interessato, in particolare, i refettori della scuola dell’infanzia “Calastri”, delle primarie “Negri”, “King”, “Mauri”, “Minotti”, “Rodari”, “Borghi”, delle secondarie “Salvo d’Acquisto” e “Galilei”.

I lavori

In tutte le mense scolastiche sono stati effettuati lavori di tinteggiatura e riqualificazione delle pareti, acquisto di nuovi arredi e sostituzione (o implementazione) di quelli già disponibili, realizzazione grafiche decorative (ove necessario), forniture di nuova strumentazione sia per la lavorazione che per la somministrazione del cibo.

In alcuni plessi, inoltre, è stata posata una nuova pavimentazione in PVC, superficie resistente e duratura e installati pannelli fonoassorbenti a soffitto, così da ridurre la riflessione del suono sulle pareti in ambienti chiusi e migliorare la qualità della permanenza degli studenti nelle mense durante la consumazione del pasto, in altre scuole si è proceduto con la sostituzione dei corpi illuminanti con elementi a Led ad alto risparmio energetico.

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi

I lavori continueranno anche nei prossimi mesi, in particolare nel periodo natalizio, così come da cronoprogramma concordato, con l’ammodernamento del Centro Cottura, il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature, fino ad arrivare a significativi interventi come la creazione e l’ampliamento della zona di produzione diete speciali, a tutela degli utenti più

fragili.

Già pianificati, infine, ulteriori interventi migliorativi per l’anno scolastico 2026-2027.