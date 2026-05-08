Menù senza glutine nelle scuole e Municipio illuminato di verde

Il Comune di Concorezzo aderisce alla Settimana della Celiachia (9-17 maggio 2026) promossa da Associazione Italiana Celiachia con una serie di iniziative nelle scuole e in città dedicate all’inclusione, alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura alimentare attenta alle esigenze di tutti, con menù ad hoc

La scelta

Il Comune di Concorezzo, nell’ambito del progetto “Tutti a tavola, tutti insieme” promosso da AIC, proporrà menù completamente senza glutine nelle scuole cittadine: il 12 maggio nelle scuole dell’infanzia e primaria e il 13 maggio nella scuola secondaria.

Tra le iniziative in programma anche l’illuminazione di verde del Municipio, colore simbolo della sensibilizzazione sulla celiachia, previsto per il 16 maggio.

“Compito dell’Amministrazione è promuovere iniziative che rendano concreta l’inclusione nella vita quotidiana della comunità – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio – La Settimana della Celiachia va in questa direzione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà del territorio”.

La Settimana della Celiachia sarà anche l’occasione per valorizzare una novità gastronomica nata recentemente a Concorezzo: i biscotti artigianali “Polentoni di Concorezzo”, realizzati con farina di mais e, dai prossimi giorni, disponibili anche in versione gluten free, vegana e senza lattosio. Prodotti dalle panetterie e pasticcerie del territorio, sono frutto di un progetto promosso con il patrocinio del Comune e della collaborazione con l’associazione Commercianti. I biscotti, ispirati alla tradizione gastronomica brianzola, rappresentano un esempio di filiera locale e di attenzione alle diverse esigenze alimentari.