"Il mondo è nelle nostre mani" anche a scuola

Alla scuola Moro di Seregno la mostra didattica "Il mondo è nelle nostre mani", promossa dall'associazione Gruppo Solidarietà Africa sul tema dell'ambiente e della tutela del pianeta.

La mostra "Il mondo è nelle nostre mani"

"Il mondo è nelle nostre mani" è il titolo della mostra didattica allestita dal Gruppo Solidarietà Africa nell'anfiteatro della scuola primaria Moro. E' stata inaugurata nella mattinata di lunedì, 5 febbraio, alla presenza fra gli altri del presidente dell'associazione, Paolo Viganò e della moglie Mariapia Ferrario, entrambi medici che si occupano dei progetti sanitari in Africa.

"Ognuno può fare qualcosa"

"Non c’è un pianeta B, la terra è di tutti e ognuno si deve sentire partecipe della sua cura e tutela" è il messaggio della mostra, che propone le illustrazioni di Maria Silva sui diciassette obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. "Ognuno può fare qualcosa per questi obiettivi", ha affermato Ferrario rivolta ai giovani studenti. L'iniziativa “fa il punto su tematiche di grandissima attualità e urgenza, ognuno può fare piccoli gesti quotidiani per migliorare la nostra terra che è in pericolo”, ha aggiunto durante l'inaugurazione l’assessore all'Istruzione, Federica Perelli, ricordando questa nuova opportunità offerta dalla scuola “per guardare oltre i cancelli e imparare a guardare al mondo”.

Parte anche il concorso fotografico

La mostra didattica sarà aperta al pubblico fino al 15 febbraio - dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 17.30 - e in seguito sarà allestita nelle scuole Don Milani, Cadorna, Ballerini e Rodari. All’iniziativa è legato il concorso fotografico aperto agli studenti di tutte le scuole con cui esprimere l’impegno per un mondo migliore. Sono ammesse due fotografie per illustrare il contrasto fra una realtà di degrado e una di tutela e promozione del territorio, con allegato un elenco di dieci azioni per migliorare l’ambiente. Il termine per la presentazione del materiale è il 30 aprile: la premiazione nella mattinata di domenica 26 maggio in sala civica Gandini.