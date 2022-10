Muri scrostati, infiltrazioni, carta al posto delle tende: le scuole di Ornago cadono a pezzi

Una situazione incredibile, che preoccupa le famiglie e mette in allarme le opposizioni. E' quella che riguarda le scuole di Ornago, finite nell'occhio del ciclone dopo alcune foto pubblicate su Facebook e in cui si nota lo stato di degrado dei plessi. L'Amministrazione promette di intervenire per risolvere la situazione.

La denuncia corre sul Web

Muri scrostati, tende sostituite da fogli di carta, vetri rotti e soffitti privi di pannelli (con cavi a vista). Ma anche perdite dai soffitti stessi in caso di pioggia (con tanto di secchi posizionati sui pavimenti per raccogliere l’acqua) e cattivi odori nelle mense. Queste solo alcune delle problematiche emerse nei giorni scorsi e relative ai plessi scolastici di Ornago. Il «caso» è esploso su Facebook, dove sono apparse delle foto relative alle precarie condizioni degli immobili di via Carlo Porta. Una situazione che si protrae da tempo e che l’attuale Amministrazione comunale ha solo in parte tamponato nel corso degli ultimi anni. Nei giorni scorsi alcuni genitori hanno espresso tutta la loro preoccupazione, chiedendo un incontro con il sindaco (nonché assessore all’Istruzione) Daniel Siccardi e il dirigente scolastico.

"Paghiamo anni di mancati interventi"

Nei giorni scorsi l'opposizione ha duramente condannato l'accaduto, sottolineando tutte le lacune delle scuole e l'atteggiamento dell'Amministrazione comunale, giudicato passivo nei confronti dei problemi emersi. Dal canto suo, il sindaco Daniel Siccardi si difende:

"Le problematiche dei plessi sono varie e hanno diversi gradi di complessità. Purtroppo paghiamo anni di mancate manutenzioni. Le strutture presentano delle problematiche importanti che devono essere affrontate con progettualità complete. Non giochiamo allo scaricabarile e non abbiamo intenzione di sprecare risorse in interventi tampone poiché i ragazzi, le famiglie e il personale scolastico meritano risposte definitive. Con l’inizio dell’anno scolastico abbiamo predisposto l’apertura di un tavolo di lavoro con la dirigenza scolastica ed il nuovo responsabile tecnico del Comune".

