Nidi gratis, il Comune conferma l’adesione. Ecco come accedere alla misura

La misura è rivolta ai figli di età compresa nella fascia 0/3 anni iscritti nei due asili nido pubblici di via Diaz e via Adamello

Il Comune di Desio conferma l’adesione alla misura di Regione Lombardia “Nidi gratis PLUS” 2025/2026.

Nidi gratis, il Comune conferma l’adesione

La misura, lo ricordiamo, è rivolta ai figli di età compresa nella fascia 0/3 anni iscritti nei due asili nido pubblici di via Diaz e via Adamello. L’iniziativa si rivolge in particolare alle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale con un ISEE inferiore o uguale a 25.000 euro.

Tale misura prevede un abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio/a nei nidi comunali fino alla concorrenza delle rette in vigore, eccedente l’importo rimborsabile dall’INPS pari a 272,73 euro per le prime 10 mensilità (e 272,30 per l’undicesima), oppure pari a 327,27 euro per le prime 10 mensilità (e 327,70 per l’undicesima), nei casi previsti dalla misura nazionale.

“Sappiamo bene quanto sia importante per i genitori poter contare su servizi educativi di qualità e a costi sostenibili. Con Nidi Gratis si offre un aiuto concreto alle famiglie desiane e si rafforza il nostro impegno per un’educazione che comincia sin dai primi anni. È una scelta che guarda al futuro dei nostri bambini, ma anche al benessere quotidiano delle famiglie”, commenta l’Assessora alle Politiche per l’Infanzia Jenny Arienti.

Come accedere

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online da lunedì 27 ottobre alle ore 12 sino a giovedì 20 novembre 2025 alle 12 attraverso il sistema informativo Bandi On Line https://www.bandi. regione.lombardia.it/servizi/ home , digitando ‘nidi gratis plus famiglie’ nel campo di ricerca.

Per accedere occorre autenticarsi attraverso una delle seguenti modalità:

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione.

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS

• CIE Carta di Identità Elettronica (qui per informazioni sul suo funzionamento)

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito all’Avviso è possibile rivolgersi a:

nidigratisplusfamiglie@ regione.lombardia.it numero unico 02.67653333 (attivo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da lunedì a giovedì – dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di venerdì) Call Center di Regione Lombardia 800.318.318 digitando 1 .



Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione:

numero verde 800 131 151 (sempre gratuito) scrivere a bandi@regione.lombardia.it



Per informazioni e contatti e in caso di smarrimento, furto o mancata consegna della Carta Regionale dei Servizi o per avere maggiori informazioni sui servizi abilitati è attivo il Numero Verde 800.030.606.

Informazioni

Rivolgersi alla segreteria delle Scuole Infanzia al numero 0362392305, email segreteriascuoleinfanzia@ comune.desio.mb.it , con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (sempre con appuntamento) oppure presso il Punto di Facilitazione digitale attraverso:

1 postazione assistita presso l’ingresso A del Comune di Desio. Il servizio viene svolto in collaborazione con lo sportello SI (Supporto Informatico) e con la facilitatrice digitale. Per prendere appuntamento occorre accedere al link –> Effettua prenotazione con AFOL Monza Brianza e selezionare: Punto di facilitazione di Desio oppure scrivere a Digitale.desio@afolmb.it ; presso l’ingresso A del Comune di Desio. Il servizio viene svolto in collaborazione con lo sportello SI (Supporto Informatico) e con la facilitatrice digitale. Per prendere appuntamento occorre accedere al link –>e selezionare: Punto di facilitazione di Desio oppure scrivere a

martedì 4 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso l’asilo nido di via Diaz;

venerdì 7 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso l’asilo nido di via Adamello.

Regione Lombardia Per ulteriori info