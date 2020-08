Nido e materna comunali a Carate verso la riapertura, tutte le informazioni

Sono giorni importanti per la ripartenza dell’Asilo Nido Comunale e della Scuola Comunale dell’Infanzia – hanno fatto sapere ieri in serata il primo cittadino e l’assessore. La nostra macchina organizzativa è infatti da settimane in moto al fine di rispettare tutti i protocolli di sicurezza e delle normative vigenti in materia di prevenzione contro la diffusione del virus Covid-19. Una stretta sinergia e collaborazione che coinvolge Kairos Società Cooperativa Sociale, nuovo appaltatore dei servizi educativi, che in questi giorni provvederà a contattarVi personalmente per concordare le modalità e gli orari di ingresso e di uscita dei Vostri figli, fornendoVi tutte le informazioni utili.

Da domani (oggi ndr) sarà possibile accreditarsi al sito www.kairoscuola.it dove saranno disponibili i servizi online che faciliteranno le comunicazioni tra gli educatori, le famiglie e le pratiche amministrative. Nell’area riservata sarà possibile leggere gli avvisi della scuola, vedere le foto delle attività scolastiche e consultare la documentazione inerente al servizio. Al fine di poter accedere ai servizi educativi, dopo l’accreditamento all’area riservata, è necessario prendere visione del patto di corresponsabilità tra l’Ente Gestore del servizio e le famiglie circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio. Non dobbiamo infatti dimenticarci che purtroppo questo maledetto virus non è ancora stato sconfitto.