Il progetto didattico

Nonni e bambini hanno piantato insieme i bulbi di tulipani nei vasi davanti alla scuola dell’infanzia Donizetti di Varedo. L’iniziativa è maturata nell’ambito del progetto didattico della scuola sul tema dell’aver cura. A fine novembre si e svolta la manifestazione «Avrò cura di te» con la partecipazione di una rappresentanza dei nonni dell'Aps Varedo: Aldo Baldo, Gabriele Vian e Lanfranco Grassetti.

L'incontro di preparazione

A fine novembre l'incontro di preparazione alla piantumazione dei bulbi, quindi sono stati festeggiati i primini con la consegna di una medaglia simbolica per l'occasione e di due acquerelli raffiguranti personaggi di Walt Disney, opera del pittore A. Cristallini, autore anche del logo dell'Aps Varedo.

La piantumazione dei bulbi

Nei giorni scorsi invece, approfittando di una bella giornata di sole, sono stati piantumati i bulbi nei vasi. I bimbi hanno assistito e collaborato con i nonni alla preparazione dei lettini di terriccio fertile e alla creazione dei buchini dove alloggiare i bulbi di tulipani, poi la piantumazione, la copertura, la messa a dimora di piantine di edera per tener compagnia ai bulbi e infine una copertina di foglie per proteggerli dal freddo invernale. Al termine del lavoro, si è levato verso il cielo il coro «buon letargo bulbi» e un arrivederci in primavera per salutare la nascita dei tulipani multicolori.