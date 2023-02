Nuoto e sci di fondo per gli studenti del "Piola"

Nuoto e sci di fondo sono i progetti riservati agli studenti dell'istituto comprensivo "Piola" di Giussano.

I progetti del "Piola"

Nel primo quadrimestre gli alunni di tutte le classi prime si sono recati per 8 lezioni alla piscina comunale di Giussano, seguiti dagli istruttori della società sportiva e dal team di educazione fisica della scuola. "Il progetto, del tutto gratuito, ha fatto sì che molti dei nostri alunni abbiano potuto familiarizzare con l'acqua (i principianti ) e i più bravi hanno potuto migliorare la propria tecnica di nuoto - spiega il professore Luca Vilone - Nel secondo quadrimestre, iniziato, da poco il progetto è riservato alle classi seconde sempre con le stesse modalità: 8 lezioni gratuite finanziate dall'Amministrazione comunale di Giussano. Il progetto nasce per far sì che i ragazzi non stiano a casa con i cellulari o davanti alla televisione. L'attività viene infatti svolta il giovedì dopo l'attività scolastica, dalle 14 alle 15.30".

Sci di fondo

Le classi seconde e terze hanno invece iniziato il progetto "bianco", ossia un progetto legato allo sci di fondo presso i piani di Bobbio, in provincia di Lecco. "Il progetto prevede 4 uscite didattiche con l'ausilio dei maestri federali e tanti docenti che il sabato mattina dalle 8 alle 14 mettono a disposizione in maniera gratuita il loro tempo libero a disposizione dei ragazzi - sottolinea il professor Vilone - In primis il nostro direttore sportivo Roberto Di Carlo, che sposa sempre le nostre iniziative sportive per far sì che la nostra scuola diventi un punto di riferimento didattico e sportivo per i ragazzi di Giussano e dei paesi limitrofi. Per i ragazzi solo il costo dei maestri e dello sky-pass perché il trasporto in pullman e le attrezzature dello sci di fondo sono messe a disposizione della scuola. Inoltre segnaliamo il progetto pattinaggio per le classi seconde al Palasesto e il Jungle - Rider per le classi terze. Siamo contenti dello sforzo che facciamo ogni mese per dare la possibilità a tutti di fare sport, nessuno escluso, nessuna panchina ma tutti dentro".