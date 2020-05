Nuovi tablet donati agli studenti per le lezioni a distanza. Briantel e Promo.it, due aziende di Merate che si occupano di connettività e tecnologie digitali, hanno dato il via ad un progetto a sostegno dei ragazzi che necessitano di tecnologia per poter aver accesso alla didattica scolastica on-line. Gli strumenti tecnologici sono stati consegnati in diversi istituti di Monza e anche a Concorezzo.

La solidarietà è un valore in cui credono fortemente Briantel e Promo.it che, in questa difficile

situazione sanitaria che sta mettendo a dura prova istituzioni, aziende e famiglie, hanno deciso di

creare un fondo di supporto alla sanità locale, alle imprese clienti in difficoltà e all’istruzione.

Sono diversi gli istituti brianzoli che hanno ricevuti i tablet destinati ai ragazzi che non hanno a disposizione mezzi informatici adeguati per seguire le lezioni online.

Nel dettaglio all’Istituto Comprensivo Statale Don Milani di Monza lo scorso 4 maggio sono arrivati 15 tablet. Dieci invece quelli consegnati all’Istituto Comprensivo Statale San Fruttuoso, sempre a Monza.

Altri dieci sono andati all’Istituto Comprensivo Statale Raiberti.

Mentre all’Istituto Comprensivo Statale Marconi di Concorezzo sono stati donati 5 tablet.

Nel Meratese beneficiario dell’iniziativa è stato l’Istituto Comprensivo Statale di Merate che ha ricevuto 10 tablet.

Il progetto per dare una migliore connessione

E’ inoltre allo studio un progetto per fornire connettività via radio alle zone non coperte dalla

banda larga, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano ad affrontare un momento di

grande difficoltà. In questo periodo non sempre si riesce a garantire una copertura di banda

ottimale ai propri figli che, spesso, devono seguire le lezioni in contemporanea allo smart working dei genitori.

L’unione fa la forza e lo stanno dimostrando tante aziende del territorio lombardo che si sono

mobilitate con importanti donazioni. Briantel e Promo.it, consci degli enormi sforzi che il

personale scolastico sta facendo per continuare a garantire il miglior livello d’istruzione possibile

per i nostri ragazzi, con questa iniziativa hanno voluto supportare con la tecnologia alcuni istituti

scolastici.

Gli istituti scolastici hanno inviato i loro ringraziamenti e confermato che le donazioni sono state un “valido aiuto all’istituto, agli studenti e alle loro famiglie”.

