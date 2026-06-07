Inaugurata la panchina della pace realizzata dagli studenti

Nei giorni scorsi, a Seregno, è stata inaugurata la panchina della pace, collocata davanti all’ingresso della scuola media Mercalli di via Gramsci.

Ecco la panchina della pace

Alla semplice cerimonia erano presenti il dirigente scolastico del liceo Parini, Gianni Trezzi e l’assessore all’Istruzione Federica Perelli, che hanno è tenuto a “battesimo” la sesta panchina tematica. Prosegue, così, da parte degli studenti del liceo Parini, il progetto iniziato lo scorso ottobre di alternanza scuola – lavoro, denominato “Coloriamo Seregno: le panchine parlanti che ridanno vita alla città”, sotto la guida dei docenti Massimo Rho e Annapaola Adorni, in collaborazione con Luigi Lazzarini del Comitato di quartiere Sant’Ambrogio e David Savoca.

E’ la sesta realizzata dagli studenti

L’iniziativa delle panchine che “colorano” la città e in particolare il quartiere Sant’Ambrogio, va oltre la semplice decorazione urbana per diventare un vero e proprio laboratorio di riqualificazione ed educazione civica. Un’operazione che non è solo estetica, ma un segnale forte di presenza attiva e responsabilità collettiva. Oltre alla panchina più conosciuta, quella rossa, ci sono quella viola che richiama l’amicizia, blu per l’Europa, azzurra per l’Unicef e armonie arcobaleno per la comunità Lgbtq+.