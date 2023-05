In arrivo più di nove milioni di fondi del Pnrr per sistemare le scuole di Varedo. L’Amministrazione comunale ha recentemente ricevuto la comunicazione che due progetti presentati hanno ricevuto il cospicuo finanziamento con i fondi di Next Generation Eu nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

Più di nove milioni dal Pnrr per sistemare le scuole

I progetti riguardano interventi di efficientamento energetico di due scuole del quartiere Valera: la primaria Aldo Moro per un investimento di 5 milioni 175mila euro e la primaria Kennedy, per una spesa di 4 milioni 309mila euro.

La settimana scorsa è stato firmato l'accordo che prevede l'aggiudicazione della gara entro metà settembre e l' inizio lavori a novembre.

A gennaio dell’anno scorso, l’Amministrazione comunale aveva partecipato alla manifestazione di interesse nell’ambito dell’avviso pubblico di Regione Lombardia per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti Locali finalizzata alla predisposizione di un elenco di interventi coerenti con le linee stilate da Pnrr in materia di edilizia scolastica. Il Comune di Varedo ha quindi presentato le sue proposte focalizzate principalmente sull’ampliamento di due palestre e l’efficientamento energetico di quattro scuole. Di questo ultimo ambito ne sono state approvate due che riceveranno appunto il finanziamento complessivo di quasi 9,5 milioni di euro. I lavori riguardano la riqualificazione dei due plessi dell’Istituto comprensivo Aldo Moro e Martiri di via Fani al fine di contenere le dispersioni termiche e rendere effettivo il risparmio energetico attraverso interventi strutturali come il rifacimento del cappotto esterno e la sostituzione dei serramenti.

Soddisfatto il sindaco

Decisamente soddisfatto dell’arrivo dei fondi il sindaco Filippo Vergani.

«La priorità sono i nostri ragazzi - ha premesso - le nostre scuole erano già a posto ma adesso, con l’arrivo di questi nove milioni potremo renderle più efficienti e questo è un ottimo risultato. I nostri uffici sono molto attenti all’edilizia scolastica e in questi anni abbiamo stanziato circa 2 milioni per riqualificare le scuole, basti pensare al grosso lavoro di efficientamento portato avanti nel plesso della scuola media Agnesi».

Il finanziamento era atteso anche dall’assessore a Istruzione ed Edilizia scolastica Laura Caldan: