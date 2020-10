Pre e post scuola a Vimercate, ancora nulla di fatto. Il Comune in una nota precisa che è al lavoro per trovare nuove soluzioni ma al momento non è possibile garantire i servizi nel rispetto delle norme sanitarie.

Pre e post scuola a Vimercate, ancora nulla di fatto

È aperto il dialogo tra l’Amministrazione Comunale e la scuola per la riapertura dei servizio di pre e post scuola.

Le motivazioni per cui ad oggi non è stato possibile attivare il servizio sono dettate da motivi di sicurezza sanitaria e di personale.

Con gli spazi a disposizione del Comune e delle scuole, organizzare il post scuola è pressoché impossibile dovendo garantire che le diverse “bolle” non vengano a contatto tra loro e ad ogni modo rispettando tutte le normative vigenti dettate dall’emergenza sanitaria in corso.

Infatti, secondo le linee guide, ribadite anche sabato 3 ottobre nell’ambito della conferenza dei servizi tra ATS, ASST, Scuole ed Enti Locali, la ATS MB, per far ripartire il servizio è necessario garantire l’omogeneità e la stabilità dei gruppi, degli educatori e la tracciabilità dei contatti.

Non ci sono i requisiti di sicurezza

Servizi scolastici integrativi come il pre o post scuola per loro natura aggregano, in uno spazio scolastico scolari provenienti da più classi. Questo purtroppo non garantisce i requisiti indicati ed esporrebbe gli scolari, le famiglie e il personale scolastico a un rischio di contagio amplificato rispetto al rischio proveniente dal contatto con un gruppo classe omogeneo.

Ulteriore conferma è arrivata da parte degli Istituti scolastici di Vimercate che in una nota inviata al Comune hanno confermato che con le attuali normative non riescono ad avviare il servizio di pre-post scuola.

Il Comune al lavoro per cercare nuove soluzioni

Una cattiva notizia per i genitori che hanno sempre usufruito dei servizi di pre e post scuola a Vimercate. Soprattutto perché nelle ultime settimane la situazione sembrava essersi sbloccata e l’assessore all’Istruzione aveva fatto sapere che entro la metà di ottobre il servizio sarebbe stato attivato. Così non è stato.

Ora l’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importante bisogno di conciliare i tempi del lavoro e quelli della cura dei figli, è la lavoro e sta ipotizzando nuove soluzioni che saranno condivise con le scuole di Vimercate e i loro organi collegiali, in cui sono rappresentate anche le famiglie. Se dovessero determinarsi le condizioni necessarie, non mancheremo di comunicarle il prima possibile.

TORNA ALLA HOME