La Giunta di Vimercate ha approvato, nella seduta del 31 maggio, la deliberazione che fissa i criteri di utilizzo dei servizi di pre e post scuola destinati agli alunni e alle alunne della scuola primaria, cui si aggiunge il servizio di post scuola per la scuola dell’infanzia.

Pre e post scuola a Vimercate: la Giunta fissa criteri di utilizzo e tariffe

Il servizio di pre-scuola e post-scuola è affidato a OffertaSociale e gestito da Cooperativa Aeris, che garantisce la presenza educatrici ed educatori. Entrambi i servizi sono attivati con un minimo di 3 iscritti per scuola. Il pre-scuola è attivo dalle 7:30 all’inizio delle lezioni, il post-scuola dal termine delle lezioni alle ore 18:30.

Tariffe pre-scuola

Anche le tariffe di pre-scuola e post-scuola variano in relazione all’ISEE. Per il pre-scuola vanno da 190 euro (per ISEE fino a 10.000 euro) a 240 euro (ISEE oltre 30.000 euro e non residenti), con modulazioni in base ai mesi di effettiva fruizione del servizio e riduzioni sui figli oltre il primo.

Considerata una frequenza lungo tutto l’anno scolastico (168 giorni) per un’ora al giorno, la quota a carico delle famiglie va da un minimo di 1,13 euro all’ora (per ISEE inferiore a 10.000 euro) a un massimo di 1,43 euro all’ora (per ISEE superiore 30.000 euro) e per i non residenti.

Tariffe post scuola

Per il post-scuola i costi per le famiglie vanno da 600 euro (fascia ISEE fino a 10.000 euro) a 850 euro (fascia ISEE oltre i 30.000 euro e non residenti), anche qui con le stesse modulazioni sul periodo di fruizione e le riduzioni per i figli oltre il primo.

Considerato che il servizio è erogato per 10 ore la settimana ed è comprensivo di merenda per i bambini iscritti, il costo a carico delle famiglie, per una frequenza lungo tutti i 168 giorni dell’anno scolastico, va da da un minimo di 1,93 euro all’ora (per attestazione ISEE inferiore a 10.000 euro) a un massimo di 2,53 euro all’ora (per ISEE superiori a 30.000 euro e per i non residenti).

La quota a carico delle famiglie copre il 70% del costo complessivo del servizio, mentre il restante 30% della spesa è a carico del Comune.

Nelle scuole dell'infanzia

Il servizio di post-scuola per le scuole dell’infanzia è gestito dalla Cooperativa Gaia ONLUS, in coprogettazione con il Comune. Nell’anno scolastico 2023/2024 sarà utilizzata un’area strutturata dell’edificio della Scuola dell’Infanzia Ponti, per consentire i lavori di ristrutturazione dello stabile di via XXV Aprile, finanziati dal PNRR.

Uno scuolabus con a bordo un’educatrice, i cui costi sono a carico del Comune, raccoglie le bambine e i bambini iscritti da tutte le scuole d’infanzia per accompagnarli presso la sede del servizio. Al loro arrivo, ad attenderli ci sono le educatrici del servizio, che propongono laboratori e attività ludiche, creative ed artistiche. L’uscita è dalle 17:30 alle 18:00.

Il costo a carico delle famiglie, per l’intero anno scolastico, varia da 700 euro (per ISEE inferiori a 10.000 euro) a 950 euro (per ISEE superiori a 30.000 euro e per i non residenti). Le informazioni sulle caratteristiche dei servizi e le istruzioni per l’iscrizione sono disponibili sul sito internet www.comune.vimercate.mb.it nella sezione Uffici e Servizi/Scuola e Formazione

Le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola sono aperte fino al 30 giugno 2023.