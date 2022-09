Primo giorno di scuola con la presenza del sindaco Francesco Cereda per gli studenti delle primarie del vimercatese.

Primo giorno di scuola: nelle primarie di Vimercate il saluto del sindaco

Un suono della campanella particolarmente importante quello di oggi per decine e decine di bambini delle primarie, a cui il sindaco ha voluto fare personalmente gli auguri. Assieme all'assessore con delega all'istruzione Maria Teresa Foà ha fatto visita a tutte le scuole primarie sia di Vimercate che delle frazioni.

Agli alunni il Sindaco e l'assessore hanno portato il loro affettuoso incoraggiamento e l'esortazione al

massimo impegno. Un ringraziamento anche ai Dirigenti e Docenti e al Personale tutto che ogni giorno si

impegnano per rendere possibile quest’esperienza concreta di vita, studio e crescita, di gioco, di

socializzazione e di cultura.

Nuovi spazi

Nuovi studenti ma anche nuoivi spazi. L'inizio dell'anno scolastico ha infatti visto concretizzarsi il progetto di didattica all'aperto, con spazi dedicati, giochi e installazioni sportive. Non sono mancati i lavori di adeguamento dei locali e anche di rinnovamento degli arredi un percorso che proseguire in tutte le scuole.

I mesi estivi appena trascorsi sono stati intensi ma grazie allo sforzo del nostro Ufficio tecnico ultimeremo gli

interventi entro il termine previsto.

In questa ripresa continueremo a essere vicini alle famiglie e alle scuole, mantenendo una stretta sinergia per trovare le soluzioni più adatte a tutte le esigenze che dovessero emergere.