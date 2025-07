Quasi 7 milioni alla Provincia da investire nelle scuole

Finanziamenti

La Provincia di Monza e della Brianza è tra i beneficiari del bando regionale “ Energy4Schools ”, promosso nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021–2027, Asse 2 “Un'Europa più verde”. L'Ente si è aggiudicato un finanziamento di oltre 6,7 milioni di euro destinato a interventi di efficienza energetica e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici scolastici di proprietà provinciale.

I fondi

Il finanziamento rientra in una più ampia strategia regionale che punta a rendere il patrimonio edilizio scolastico più efficiente, sicuro e sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e resilienza climatica. Il progetto prevede una serie di interventi mirati alla riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture scolastiche, con l'obiettivo di ridurre i consumi, migliorare il comfort ambientale e contribuire alla transizione ecologica del territorio.

“Questo importante risultato conferma l'impegno della Provincia MB verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione energetica. – dichiara il presidente Luca Santambrogio – Investire nelle scuole significa investire nel futuro dei nostri giovani e nella qualità della vita delle nostre comunità. Il finanziamento ottenuto è frutto di un lavoro di squadra tra amministrazione e uffici tecnici, che hanno presentato un ottimo progetto, realizzato per la parte architettonica con le loro sole forze, e che ringrazio ancora una volta per la competenza, l'elevata qualificazione e la professionalità dimostrata”.

I finanziamenti nel dettaglio

Il contributo ottenuto coprirà una parte significativa del costo complessivo del progetto, pari a 9.665.000 euro , e sarà suddiviso tra le due linee di intervento:

4.648.476,41 euro per l'efficienza energetica (Azione 2.1.1)

per l'efficienza energetica (Azione 2.1.1) 2.070.242,18 euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Azione 2.2.1).

Il finanziamento inizialmente previsto per la Provincia MB era pari a 6.121.387,28 euro , ma grazie alla struttura modulare del progetto e alla redistribuzione delle economie da parte della Regione, è stato possibile ottenere un incremento dell'importo assegnato fino alla cifra attuale. Questo è consentito di estendere gli interventi previsti.

L'intervento sull'Istituto “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza

Il progetto interesserà l'Istituto “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza, uno dei poli scolastici più importanti del territorio, con oltre 8.500 metri quadrati di superficie e sei corpi di fabbrica. Gli interventi riguarderanno i corpi: A (edificio principale), B1 e B2 , E (palestra).

Tra le opere previste ci sono la sostituzione degli infissi con serramenti ad alta efficienza, cappotto termico e isolamento delle coperture, nuovi impianti di climatizzazione a pompa di calore (VRV), ventilconvettori intelligenti e sistemi di automazione per la gestione energetica, impianto fotovoltaico integrato in copertura e unità di trattamento aria per la palestra con recupero di calore >85%.

Il progetto, che per Regione richiedeva un salto di almeno una classe energetica, permetterà di ottenere ben sette classi energetiche aggiuntive (da una classe media E tutti gli edifici saranno infatti portati alla classe A4), oltre a una riduzione delle emissioni di CO₂ di oltre il 30% e una copertura da fonti rinnovabili pari ad almeno il 70% dei fabbisogni energetici.