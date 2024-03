Ritorno in classe per gli studenti delle quinte dell'Agnesi

Dopo essere stati spostati per un periodo presso la scuola secondaria di 1° grado Pirotta hanno fatto rientro oggi, giovedì 7 marzo, nelle loro classi gli alunni delle quinte della scuola primaria Agnesi di Desio.

Classi quinte chiuse dopo le forti piogge

“A seguito dei nubifragi che hanno purtroppo colpito anche la città di Desio lo scorso anno – spiega l’Assessore all’Edilizia scolastica Martina Cambiaghi – è stato necessario intervenire d’urgenza su piu’ fronti. Innanzitutto, i lavori eseguiti dopo gli eventi di luglio erano finalizzati alla sola messa in sicurezza, in quanto non è stato possibile effettuare anche una serie di opere di pronto intervento, nonché ripristino, dello stato dei luoghi, a causa della non disponibilità immediata dei materiali. Successivamente, dopo che il forte maltempo si è nuovamente abbattuto sul nostro territorio a settembre e a ottobre, nonostante i lavori di pulizia straordinaria che sono stati eseguiti a più riprese da agosto, si sono verificati ulteriori allagamenti dei piani interrati, sia della mensa, sia delle aule e del magazzino della scuola Agnesi, posti nel corpo verso piazzale donatori ECA”.

Questi ultimi episodi hanno costretto l’Amministrazione comunale a chiudere alcune aule del piano seminterrato, con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente:

“La nostra priorità era assicurare adeguate condizioni di sicurezza degli spazi, predisponendo interventi di riduzione del rischio residuo per la tutela dell’incolumità pubblica e privata – aggiunge il Sindaco Simone Gargiulo - era necessario eseguire opere non prorogabili di ripristino dei cortili interni della scuola, in modo da potenziare il sistema di pompe e di pozzi perdenti esistenti per limitare gli allagamenti”. “Avendo queste piogge causato infiltrazioni d’acqua e allagamenti con conseguenti danni nel magazzino e nelle aule occupate dalle classi quinte situate nel piano interrato della scuola primaria di via Agnesi – prosegue l’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Civiero – determinando così l’inagibilità dei luoghi sino al completamento dei lavori di ripristino della rete fognaria e di smaltimento delle acque meteoriche, siamo stati costretti a spostare gli alunni presso l’edificio della scuola secondaria di 1° grado Pirotta per qualche periodo”.

Ritorno in classe per le classi quinte dell'Agnesi

Con una nuova ordinanza sindacale dei giorni scorsi - che revoca la precedente – dopo una pulizia straordinaria e una sanificazione dei luoghi, gli alunni delle classi quinte sono potuti rientrare finalmente nelle proprie aule didattiche.

I lavori eseguiti

Mensa scolastica: Pulizia accurata di tutti i pozzetti, pozzi, griglie e linee di deflusso, su entrambi i lati del corpo di fabbrica occupato dalla mensa, con carico dei materiali e trasporto alle pubbliche discariche;

- Sostituzione di 2 pompe sommerse con creazione di adeguati supporti e rivisitazione degli impianti elettrici fino al collegamento della pompa. Modifiche dei tubi che convogliano le acque nel pozzo perdente esistente;

- Modifica della raccolta delle acque nel cortiletto e revisione generale del sistema di scolo delle acque.

Magazzino: Fornitura e posa di pompa ad immersione inserita nel pozzo perdente presente alla fine della discesa del corpo verso piazzale ECA, compresa nuova linea elettrica e nuova linea di scarico nel pozzo più vicino;

- Fornitura e posa di nuova saracinesca, previo taglio, smontaggio, carico e smaltimento della vecchia (in corrispondenza dell’accesso al locale di deposito).

Aule e cortile: Sostituzione di una pompa sommersa e modifica del pozzo esistente al centro del marciapiede fuori dalle aule verso piazzale ECA per l’installazione di una nuova pompa sommersa, compresa la realizzazione di una nuova linea elettrica e uno scarico delle acque.

La sostituzione delle pompe di deflusso delle acque piovane

Nei giorni scorsi si è inoltre concluso l’intervento per la sostituzione delle pompe di deflusso delle acque piovane, con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma: