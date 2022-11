Sassolini colorati per ricordare i diritti dei più piccoli, al nido "Albero Grande"

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che il 20 novembre si celebra in tutto il mondo, anche l’asilo nido di Giussano “L’albero Grande” sarà protagonista di un’iniziativa sul territorio che porrà l’attenzione sull'importanza di garantire (e rispettare) i diritti dei più piccoli.

Il progetto

Le bambine e i bambini del nido comunale saranno coinvolti in un progetto che permetterà loro di manifestare il “diritto a esprimersi e poter lasciare le proprie tracce attraverso l’uso delle mani”: nelle scorse settimane, alle famiglie è stato chiesto di raccogliere un sasso grezzo per trasformarlo graficamente in un simbolo che richiami ai diritti dei più piccoli. Insieme ai genitori poi, oggi pomeriggio, 18 novembre, l’asilo nido si proporrà come spazio artistico in cui i sassi prenderanno una nuova forma e saranno tutti colorati, identificati col nome del piccolo artista, e poi ricollocati da dove erano stati prelevati. In tanti diversi luoghi della città a partire dalla prossima settimana, compariranno sassi pitturati, l’uno diverso dall’altro, identificativi del progetto.

L'assessore

“E’ importante che istituzioni, famiglie e spazi educativi compartecipino all’iniziativa per ribadire

l’importanza della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti – ha sottolineato l'assessore Adriano Corigliano, vicesindaco con delega alle Politiche sociali – Dietro questo gesto così semplice e significativo in cui bambino e genitore cooperano per creare qualcosa di unico e irripetibile che tutti potremo vedere in giro per la città, emerge la necessità di ribadire ancora oggi la libertà di espressione che il bambino deve avere in ogni momento della sua vita”.