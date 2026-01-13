Scuola al freddo, gli studenti scioperano

Mattinata di sciopero per gli studenti dell’Einstein di Vimercate: a scatenare la protesta il mancato funzionamento del riscaldamento.

Lo sciopero degli studenti

La situazione della scuola vimercatese era critica già da diversi giorni: al ritorno in classe dopo le feste natalizie, infatti, il riscaldamento ha funzionato a singhiozzo, portando la temperature oltre gli standard minimi

E così, quando questa mattina, gli studenti si sono resi conto che la situazione non era migliorata hanno deciso di indire lo sciopero.

La situazione all’Omnicomprensivo è da tempo stata sollevata, con la preside, Stefania Cera, che ha sollecitato più volte la Provincia, proprietaria dell’Omnicomprensivo, a rivolvere il problema: i tecnici sono anche intervenuti più volte nell’istituto, ma la soluzione alla questione non è ancora stata trovata.