Da lunedì 23 gennaio gli studenti della scuola secondaria "Luini" di Usmate torneranno ad accedere all'istituto come facevano prima dell'inizio della pandemia. Gli accessi utilizzabili saranno quelli situati sulle vie Luini e su viale Europa mentre non verrà più utilizzato l'ingresso laterale su via Bartali.

Scuola Luini a Usmate, ripristinati gli ingressi pre-pandemia

A fronte di questa decisione l'Amministrazione comunale, in accordo con l'Istituto Comprensivo, ha predisposto una riorganizzazione della viabilità per evitare situazioni di potenziale pericolo nei pressi della scuola e una intensificazione dei controlli per verificare il rispetto dei divieti di sosta e di fermata lungo via Bartali.

Nuove modalità di ingresso ed uscita dunque che, insieme alle modifiche che hanno interessato l’attraversamento pedonale di via Bartali, comporteranno la riorganizzazione viabilistica delle vie perimetrali della scuola.

Divieti di sosta e di fermata, intensificati i controlli

In particolare, il divieto di fermata interesserà tutta via Bartali sul lato destro, in direzione di via Europa. Sul lato opposto, rimarrà in vigore il divieto di sosta (ma non di fermata).

La scelta dell’Amministrazione Comunale è dettata dalla volontà di garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, anche alla luce del rifacimento dell’attraversamento pedonale rialzato lungo via Bartali e anche a seguito del nuovo marciapiede rialzato situato sul lato destro della stessa strada. Due interventi che hanno comportato una parziale riduzione della dimensione della carreggiata e richiedono quindi nuovi provvedimenti per evitare pericolose limitazioni di visibilità.

Segnaletica mobile

Sul posto verranno collocati cartelli mobili che informeranno l’utenza delle modifiche in corso. A seguito di una prima fase comunicativa, è prevista un’intensificazione dei controlli per verificare il rispetto del divieto di sosta e di fermata.

Resterà sempre disponibile, senza alcuna limitazione, l’area di sosta del Centro sportivo di via Luini, fruibile in modo gratuito e senza vincoli temporali negli orari di ingresso e uscita da scuola.