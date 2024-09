Il Comune di Desio rilancia il car pooling, un'iniziativa in via del tutto sperimentale, volta a incentivare i genitori a condividere l'auto per accompagnare insieme i figli a scuola.

Scuola Pertini, il Comune rilancia il car pooling

“Dopo le richieste arrivate per aderire al servizio di trasporto durante il prossimo anno scolastico – spiega l’Assessore ai servizi scolastici Andrea Civiero – abbiamo dovuto constatare una maggiore domanda rispetto all’offerta per quanto riguarda la scuola Pertini, per cui si è creata una lista d’attesa di 11 bambini che ora è scesa a 8, un’esigenza che in passato non si era manifestata. Stiamo cercando di trovare una soluzione in tempi brevi e un progetto di car pooling tra i genitori potrebbe essere una soluzione valida”.

Il car pooling scolastico, lo ricordiamo, è un sistema che prevede che uno o più genitori mettano a disposizione il proprio veicolo per accompagnare a scuola più studenti, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto e il numero di veicoli in circolazione.

L’obiettivo dell’iniziativa é far viaggiare su un'unica vettura più ragazzi che tutte le mattine devono effettuare il medesimo tragitto per andare a scuola: oltre a garantire un servizio efficace, che farebbe risparmiare tempo e soldi ai genitori, si avrà anche una riduzione del traffico, soprattutto presso i plessi scolastici durante l’ingresso dei ragazzi nei relativi istituti.

Un incentivo a chi si offre

“In base alle altre adesioni che arriveranno, sarà valutato l'eventuale sostegno con diverse forme di incentivo. Tutto ciò favorirà anche una collaborazione tra famiglie e una nuova socialità tra i ragazzi. Noi restiamo sempre a disposizione per esigenze varie", aggiunge Civiero.

Padri e madri potranno quindi proporsi come «autisti», offrendo passaggi, oppure richiederli per i propri figli, che ne usufruiranno in qualità di passeggeri. All'inizio il Comune svolgerà un ruolo di coordinamento, poi i genitori potranno organizzarsi in autonomia, tramite il Comitato Genitori. Per chi fosse interessato, può inviare la propria candidatura entro lunedì 9 settembre 2024 a entrambi gli indirizzi di posta elettronica:

• pubblicaistruzione@comune. desio.mb.it

• dirsocioeducativo@comune. desio.mb.it