Scuole alle prese con le iscrizioni: Villanova è salva, Aicurzio rischia

Villanova pronta a partire, Aicurzio ancora no. Il bilancio delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico porta notizie positive per metà all’Istituto comprensivo di Bernareggio. Perché se da un lato la elementare «Battisti» di Villanova ha centrato l’obiettivo delle 15 adesioni (numero minimo per avviare una nuova prima), dall’altro la primaria di Aicurzio fatica ancora a raggiungere la soglia minima.

Scuole alle prese con le iscrizioni: Villanova è salva

Negli ultimi anni la scuola della frazione era finita spesso al centro della cronaca per via delle note difficoltà nel reperire le adesioni necessarie alla partenza di una prima.

Non quest’anno però, visto che alla scadenza naturale dei termini la segreteria ha ricevuto 16 iscrizioni, facendo tirare un sospiro di sollievo all’intera comunità. E, notizia nella notizia, il Comune non ha dovuto mettere in campo nessun incentivo particolare. Negli ultimi anni, infatti, l’Amministrazione aveva garantito una serie di benefit a quelle famiglie che avessero accettato di trasferire il proprio figlio dalla scuola di Bernareggio a quella di Villanova con l’obiettivo di non lasciare scoperta la «Battisti».

Per il prossimo settembre, invece, la classe partirà a pieno regime e senza «aiutini» dunque. Merito sicuramente delle scelte attuate in tempi recenti, con la scuola della frazione che ha attivato una serie di progetti educativi e didattici innovativi proprio al fine di implementare l’attrattività dell’istituto. Strategie rivelatesi fin qui vincenti e che permetteranno a Istituto comprensivo e Comune di avviare l’anno scolastico senza grossi patemi.

Al netto di un calo demografico generalizzato che merita sicuramente più di qualche riflessione. Da non sottovalutare, infine, l’apporto che potrebbe fornire alla causa anche la struttura «Tornaghi», su cui da due anni la cooperativa «Ponte tra popoli» sta lavorando in maniera importante per poter riportare in vita la scuola materna un tempo gestita dalla comunità delle suore.

La situazione ad Aicurzio

Anche Aicurzio è alle prese con i numeri riguardanti il numero di iscrizioni alla futura prima elementare. A tal proposito l’Amministrazione comunale guidata da Matteo Baraggia ha messo sul piatto il pagamento della mensa per i prossimi 5 anni per i genitori dei piccoli non residenti che decideranno di iscriversi alla primaria di Aicurzio. Nei giorni scorsi la stessa amministrazione comunale ha pubblicato un breve comunicato rassicurando le famiglia di coloro che sono già iscritti.