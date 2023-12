Ci sarà tempo dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 per iscrivere i figli alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2024/2025.

Scuole dell'infanzia a Desio: dal 18 gennaio le iscrizioni

Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione con una nota del 12 dicembre. Le Segreterie delle Scuole Statali e Paritarie di Desio saranno aperte per la presentazione delle domande di iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, ma anche per chi compie i tre anni di età entro il 30 aprile 2024. In questo ultimo caso l'inserimento avverrà a condizione che nella scuola d’interesse vi siano ancora posti disponibili e che le liste d’attesa delle scuole del territorio (per i bambini con i tre anni compiuti al 31/12), siano state esaurite.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso un’unica scuola, indicando sul modulo d’iscrizione ulteriori scelte alternative.

Le scuole sul territorio

Di seguito l'elenco delle scuole dell'infanzia paritarie sul territorio, i riferimenti e le modalità per contattarle per l'iscrizione:

Le iscrizioni si ricevono via mail oppure presso segreterie previo appuntamento (moduli disponibili presso le singole segreterie).

SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI DESIO - VIA NOVARA

I moduli sono disponibili attraverso lo SPORTELLO ONLINE (iscrizione con SPID/CIE/CNS)

Per assistenza alla compilazione online occorre prendere APPUNTAMENTO con l'Ufficio SpazioComune telefonicamente al numero 0362.392.1 tasto 1 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) o recandosi direttamente presso lo Sportello. Per la consegna a mano del modulo compilato recarsi SENZA APPUNTAMENTO all' Ufficio SpazioComune negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 - 17.30) .



In alternativa, è possibile l'invio del modulo compilato tramite mail a protocollo@comune.desio.mb. it o PEC protocollo.comune.desio@ legalmail.it, allegando documento di identità e i documenti necessari.

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI

• SCUOLA DELL’INFANZIA DOLOMITI in via Dolomiti: Istituto Comprensivo Tolstoj – Via Tolstoj, 1

telefono 0362626264 - https://ictolstoj.edu.it/it/ - e-mail: mbic878005@istruzione. it

• SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA in via Vico,1: Istituto Comprensivo Agnesi – Via Stadio, 13

telefono 0362392314 - https://www.ic-agnesidesio. edu.it/ - e-mail: mbic879001@istruzione. it

(Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria scolastica con le modalità comunicate sui siti degli istituti comprensivi).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE

Al modulo di iscrizione occorre allegare certificazioni del datore di lavoro e ogni altro documento che valga a far rilevare particolari requisiti preferenziali del bambino o della famiglia.