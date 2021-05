Le scuole paritarie incontrano l’Arcivescovo Mario Delpini. Al centro del discorso l’educazione a scuola e in famiglia.

Delpini in dialogo con le famiglie

Un momento di dialogo con le famiglie e il personale docente delle scuole paritarie di Seveso, Barlassina, Meda, Bovisio e Cesano. Ospite speciale l’Arcivescovo Mario Delpini. Un incontro nato tempo fa dalla provocazione dell’Arcivescovo stesso che aveva detto che “Il compito educativo è essenziale perché non ci sia un popolo smarrito e vagabondo che non sa il nome né il senso delle cose e crede che distruggere o costruire, fare il bene o fare il male, dare la vita o toglierla siano equivalenti. L’impresa educativa è ardua e rischiosa”. “Queste parole ci avevano interrogato in qualità di dirigenti di scuole paritarie. Ci siamo trovati a dialogare tra noi delle sfide e delle scoperte di questo periodo così intenso e travagliato. Dal nostro dialogo e da quello quotidiano con le famiglie sono nati racconti e domande che abbiamo inviato all’Arcivescovo – ha spiegato Luisa Arienti della scuola Frassati – Gli abbiamo chiesto di essere tra noi per aiutarci a capire quale responsabilità abbia la comunità educante cristiana nello specifico delle scuole di ogni ordine e grado”.

ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA