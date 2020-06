Sei stato uno studente meritevole? Mandaci la tua foto, la pubblicheremo sui nostri settimanali: Giornale di Monza, Giornale di Seregno, Giornale di Desio, Giornale di Vimercate e Giornale di Carate.

Sei stato uno studente meritevole? Mandaci la tua foto!

La scuola è finita e le vacanze stanno ufficialmente per iniziare. Dopo mesi passati seduti fra i banchi di scuola e, purtroppo per quest’anno, dopo mesi passati a casa a studiare senza vedere compagni e professori, tutti gli studenti sono pronti a godersi il meritato riposo. Nonostante il difficile anno scolastico il ricordo della scuola è ancora vivo in tutti.

Vogliamo fare conoscere i “genietti” del territorio

Per dare spazio e merito a coloro che con impegno hanno ottenuto ottimi risultati i nostri settimanali intendono regalare loro la “prima pagina”. C’è solo un criterio di partecipazione: aver ottenuto una media pari o superiore a quella dell’otto!

Possono partecipare gli studenti delle primarie, delle secondarie di primo e di secondo grado. L’intento è quello di mostrare i volti dei piccoli e grandi “genietti” del nostro territorio.

Come fare?

Basta inviare la propria foto all’indirizzo delle nostre redazioni sul territorio specificando nome, cognome, scuola frequentata, Comune di residenza e la media ottenuta.

Ecco gli indirizzi email:

Per Monza: redazione@giornaledimonza.it

Per Carate: redazione@giornaledicarate.it

Per Seregno: redazione@giornalediseregno.it

Per Desio: redazione@giornaledidesio.it

Per Vimercate: redazione@giornaledivimercate.it

Un messaggio WhatsApp…