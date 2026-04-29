Grande soddisfazione per il Collegio Ballerini di Seregno in provincia di Monza Brianza: lo studente Lorenzo Masiero è tra i 10 finalisti della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”, la competizione nazionale dedicata ai giovani talenti della cucina italiana, promossa da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi.

Seregno brilla in cucina: Lorenzo Masiero tra le “Stelle di Domani”

“Le Stelle di Domani” nasce con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le nuove generazioni della ristorazione, offrendo loro concrete opportunità di crescita professionale e formazione.

La competizione ha coinvolto studenti degli istituti alberghieri di tutta Italia, invitati a creare ricette ispirate alle quattro tendenze globali della cucina contemporanea individuate dal report annuale Future Menus di Unilever Food Solutions, nato dalla collaborazione di oltre 1.100 chef in 20 Paesi. Le tendenze sono: Street Food Urbano, Cucina senza Confini, Radici del Gusto, Cibo Esperienza.

Lorenzo Masiero si è distinto conquistando l’accesso alla finale con la sua “Fusione tra mare e terra”, un piatto creativo e contemporaneo che unisce ingredienti e suggestioni diverse, esaltando contrasti e armonie di sapori. La ricetta interpreta la tendenza “Cibo Esperienza”, che riflette la crescente domanda di esperienze culinarie, in cui il piatto diventa un momento di coinvolgimento sensoriale e narrativo, capace di raccontare una storia attraverso gusto, consistenze e impiattamento.ù

L’appuntamento di martedì

La finale si terrà martedì 5 maggio 2026 a Brescia presso la sede di CAST – Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality, tra le più prestigiose scuole di cucina in Italia dove Lorenzo sfiderà altri 9 giovani chef nella reinterpretazione di un piatto assegnato, mettendo in campo tecnica, creatività e visione culinaria.

In palio per i primi 5 delle borse di studio CAST, per sostenere concretamente il percorso formativo dei giovani talenti della ristorazione.

Le creazioni saranno valutate da una giuria composta da Rita Busalacchi, Pastry Chef e Docente CAST, Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions, Fabrizio Milione, Executive Chef Bonduelle Food Service, Fabrizio Rivaroli, Chef e Consulente, Marcello Zaccaria, Executive Chef Barilla for Professionals.

La finale sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 15.00 qui: Finale “Le Stelle di Domani 2026”