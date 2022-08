Un nuovo gestore per il servizio mensa, una completa revisione del trasporto scolastico che porterà ad un risparmio per le casse comunali di quasi 50mila euro. In previsione della riapertura delle scuole, l’Amministrazione comunale di Usmate Velate ha lavorato nel periodo estivo per ridefinire l’organizzazione dei servizi scolastici.

Servizi scolastici: tutto pronto per la ripartenza delle lezioni a Usmate Velate

A partire dal mese di settembre, il servizio in concessione di ristorazione scolastica sarà in capo all’azienda Dussmann Service, leader mondiale nella fornitura di servizi integrati nel settore sanitario e ospedaliero, aziendale, scolastico, dell’assistenza alla terza età, militare e dei trasporti, vincitrice della gara indetta dall’Amministrazione comunale dopo il mancato rinnovo alla precedente azienda a causa dei numerosi disservizi registrati durante l'ultimo anno scolastico. L’affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale prenderà il via l’1 settembre 2022 e proseguirà sino al 31 agosto 2027. Per consentire all’azienda di completare il processo logistico e organizzativo, in una prima fase i pasti destinati agli alunni saranno veicolati da Centri di cottura del territorio limitrofo.

Pre e post scuola

Con l’avvio del tempo pieno previsto per lunedì 19 settembre, partirà a pieno regime il pre e il post scuola nelle scuole Casati e Renzi, mentre verrà avviato esclusivamente il servizio di post scuola nella scuola Rodari. Il pre scuola avrà durata dalle 7.30 all’inizio delle lezioni, il post scuola proseguirà dalle 16.30 alle 17.45. L’informativa con tutti i dettagli e il modulo per le iscrizioni sono già disponibili sul sito internet del Comune di Usmate Velate nell’Area Tematica dedicata a Scuola e Istruzione.

Trasporto scolastico

Dal 13 settembre, per le scuole Casati e Luini verrà garantito il servizio di trasporto scolastico che quest’anno vedrà impegnato l’utilizzo di un solo autobus che coprirà il servizio per entrambe le scuole. Grazie a questa nuova formulazione del servizio, predisposta ponendo particolare attenzione al numero degli utenti e agli orari del percorso e di ingresso a scuola, il costo complessivo del servizio passerà dai precedenti 90mila euro annui a circa 48 mila euro.