Riaprono eccezionalmente i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica dell'anno scolastico 2024/2025 a Desio. Dal 20 agosto al 30 settembre 2024 i nuovi utenti del servizio, ovvero gli alunni che frequenteranno il 1° anno delle scuole primarie o delle scuole secondarie di 1° grado, dovranno iscriversi autonomamente online al servizio di refezione scolastica e richiedere la dieta speciale.

Servizio mensa a Desio, riaprono i termini per le iscrizioni

L'iscrizione deve tassativamente essere effettuata autonomamente entro e non oltre il 30 settembre esclusivamente online, accedendo alla piattaforma Schoolesuite, attraverso il proprio SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

In ogni caso, queste le tempistiche di ingresso al servizio:

• accesso al pasto non prima di 5 giorni lavorativi dall'invio dell'iscrizione;

• accesso al pasto con dieta speciale (sanitaria/etico-religiosa) non prima di 5 giorni lavorativi dall'invio dell'apposita richiesta;

• applicazione della tariffa agevolata in base all’attestazione ISEE 2024 con decorrenza dal mese di ottobre 2024.

Pre e post scuola e trasporti

Per quanto concerne i servizi di PRE - POST SCUOLA e TRASPORTO, le richieste oltre il termine del periodo di apertura delle iscrizioni (1° aprile / 31 maggio 2024) dovranno essere inoltrate via mail direttamente all’Ufficio Scuola e Formazione all’indirizzo pubblicaistruzio ne@comune.desio.mb.it , saranno inserite in apposite liste d’attesa e accolte previa verifica della disponibilità dei posti.