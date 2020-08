Seveso, alla primaria Toti ampliata la mensa e nuova aula didattica

Seveso: in vista della ripresa delle lezioni ampliato il locale mensa e nuova aula didattica. Per le opere il Comune ha speso 160mila euro.

Mancano solo le pulizie per consegnare alla scuola primaria Enrico Toti, in via Gramsci a Baruccana, il locale mensa ampliato e la nuova aula didattica. Per le opere il Comune ha speso circa 160mila euro, finanziati a fondo perduto dalla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per la ripresa economica a seguito dell’emergenza Coronavirus.

L’Amministrazione comunale di Seveso già dallo scorso autunno si era posta l’obiettivo di conseguire miglioramenti agli spazi interni della scuola con particolare riferimento alle condizioni di capienza del locale mensa e delle due aule didattiche in primo luogo per garantire maggiore sicurezza e incolumità agli utilizzatori della struttura scolastica.

Per ottemperare alle prescrizioni tecniche relative alle misure di prevenzione e protezione, finalizzate anche all’otteniment, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco del Certificato di Prevenzione Incendi, l’Amministrazione ha quindi predisposto il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria. Sono poi iniziati, e ora terminati, i lavori di ampliamento del locale mensa attraverso la demolizione dei locali adibiti ad appartamento del custode, di realizzazione di una nuova aula per la didattica e sono altresì terminate le opere in ambito di prevenzione incendi e impiantistica elettrica.

