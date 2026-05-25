Grande successo nella giornata di sabato 23 maggio per i Campionati Studenteschi di Scacchi, andati in scena nei locali della Scuola Rodari. L’iniziativa, organizzata da oltre 25 anni da Massimo e Monica Judicello su richiesta dell’Ufficio Sport del Comune di Seregno.

Sfide a colpi di scacchi tra le scuole di Seregno

Quest’anno hanno partecipato 32 studenti di scuola primaria e 29 di scuola Secondaria di Primo Grado; i selezionati di ogni Istituto si sono sfidati in 6 turni di gioco. Gli atleti – “Scacchi” è disciplina sportiva riconosciuta dal CONI – sono stati impegnati in un lungo pomeriggio sfidandosi indipendentemente dalla categoria di appartenenza: Giovanissimi/e (nati/e negli anni 2015-2016) e Ragazzi/e (nati/e negli anni 2012 – 2013 – 2014).

Soddisfazione degli organizzatori

Monica e Massimo Judicello sono molto soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento perchè, grazie alle selezioni di ogni scuola, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di disputare partite di livello maggiore, rispetto agli anni scorsi, attuando strategie di gioco “pensate”. Un ringraziamento particolare va agli arbitri Carlo Valli, Luca Donadi, William Galliani, Alessandra Orsenigo e Pierluigi Dell’Orto, alle giovani Arianna Judicello e Beatrice Febbo, aiutanti in sala gioco, alla dirigente scolastica Fiorella Mancuso, che ogni anno apre le porte della scuola Rodari per la buona riuscita di questo evento e, non per ultimi ma più importanti, a tutti i 61 ragazzi e ragazze che hanno voluto condividere con loro questa bella esperienza.

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Credit foto: Maurizio Esni

Classifica generale

GENERALE / ASSOLUTA – I primi 3 classificati assoluti hanno ricevuto un attestato.

1 ACETI DALILA 3^E – Mercalli unica giocatrice con punti 5,5 su 6 (che, per il terzo anno consecutivo, si è classificata al primo posto sia della classifica assoluta sia della sua categoria)

2 TONIN GIULIO – 2^D – Don Milani (5 su 6)

3 GUARNACCIA MATTEO 1^D – Mercalli (5 su 6)

Da ricordare che nonostante fossero a pari punti con il secondo e terzo classificati, ovvero con 5 punti su 6, Pennati Joshua, Febbo Leonardo e Pirovano Ludovico, per scarto punti avversari, si sono posizionati al quarto, quinto e sesto posto della classifica generale/assoluta.

Classifiche scuola primaria

PRIMARIA FEMMINILE

1 BARIGIONE BIANCA 5^C – Rodari

2 SEVESO GINEVRA 5^C – Cadorna

3 SALEMME ZOE 5^A – Moro

PRIMARIA MASCHILE

1 PIROVANO LUDOVICO 5^B – Rodari

2 LUCATELLI LIAM 4^C – Stoppani

3 PROIETTI LORENZO 4^A – Cadorna

Classifiche scuola secondaria

SECONDARIA FEMMINILE

1 ACETI DALILA 3^E – Mercalli

2 KOLOTYNSKA DIANA 3^ – Don MIlani

3 SIGNORELLO MIRIAM 1^B – Mercalli

SECONDARIA MASCHILE

1 TONIN GIULIO 2^D – Don Milani

2 GUARNACCIA MATTEO 1^D – Mercalli

3 PENNATI JOSHUA 3^E – Don Milani