Sfide sulla neve per i Campionati sportivi studenteschi

Nella giornata di lunedì 19 gennaio, sugli impianti dei Piani di Bobbio, si sono svolti i Campionati Sportivi Studenteschi di Sci. Alla manifestazione, organizzata dall’Ufficio Sport del Comune di Seregno in collaborazione con Gruppo Camosci e Sci Club Snow Time, hanno partecipato 75 ragazzi di tutte le scuole secondarie di primo grado della città (Don Milani, Manzoni, Mercalli, Candia e Sant’Ambrogio)

Le classifiche

Per lo sci di fondo femminile a vincere è stata Emma Pelagalli (Don Milani) davanti a Sara Neagu (Sant’Ambrogio) e a Sara Galli (Don Milani), mentre per lo sci di fondo maschile si è classificato al primo posto Simone Russo (Don Milani), davanti a Gabriele Brenna (Don Milani) e ad Ares Pelagalli (Don Milani)

Per la discesa femminile a vincere è stata Perla Tagliabue (Sant’Ambrogio), davanti a Marta Fumagalli (Don Milani) e a Elisa Cabiati (Sant’Ambrogio), mentre in campo maschile a prevalere tra i tesserati è stato Ottavio Cajani (Candia), tra i non tesserati Massimo Reggiani (Don Milani), davanti a Gianmaurizio Redaelli (Sant’Ambrogio) e a Vittorio Villa (Sant’Ambrogio)

Infine per lo snowboard Ascanio Benatti (Sant’Ambrogio) ha vinto davanti a Elia Andrello (Don Milani)