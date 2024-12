Sicurezza e prevenzione, la Polizia Locale di Meda incontra gli studenti

Dopo gli incontri di educazione stradale per le Scuole Primarie, nell’ultima settimana, gli agenti della Polizia locale di Meda, guidati dal Comandante Delpero, hanno intensificato le attività formative presso l'Istituto Milani e il CFP Terragni.

Presso l'Istituto Milani, in collaborazione con la Polizia Postale, gli studenti hanno partecipato a un importante incontro sulla cybersicurezza. L'iniziativa ha affrontato tematiche cruciali quali l'adescamento online, l'utilizzo improprio dell'identità digitale, la web reputation, il cyberbullismo e la diffamazione virtuale.

Gli studenti hanno avuto l'opportunità di ascoltare esperti e rivolgere domande, approfondendo così i rischi del mondo digitale.

Al CFP Terragni, invece, la Polizia Penitenziaria di Bollate, supportata da un'unità cinofila, ha condotto un incontro dedicato alla prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti. L'iniziativa si è rivelata un momento di confronto e sensibilizzazione fondamentale per la crescita e l'educazione dei giovani studenti.

Così l’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Fabio Mariani e il Comandante Claudio Delpero:

"Continua il nostro impegno di collaborazione con le Scuole, anche grazie alle Direttrici scolastiche. Questi appuntamenti, ormai consueti, danno la dimensione dell’impegno della Polizia Locale nel creare momenti di prevenzione e non solo repressione. In un’ottica di educazione, con esempi concreti e di sicuro interesse per il futuro della nostra Società.”