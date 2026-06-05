Questa mattina è avvenuta la firma della convenzione tra il Comune di Desio e l’istituto comprensivo Agnesi per l’utilizzo del parco tra via Fratelli Cervi e via Vico. È un passaggio che formalizza, anche attraverso gli atti, un percorso avviato nel tempo e che oggi si traduce in un’area verde che sarà a disposizione delle scuole per progetti didattici durante l’anno scolastico e della cittadinanza nei mesi estivi.
Siglato l’accordo, il parco pubblico sarà a disposizione dell’Istituto Agnesi
La storia di questo parco di quasi quattromila metri quadrati ha radici lontane. Risale al 1961 il primo atto di cessione da parte di Adele Gavazzi che lo ha donato al Comune di Desio con un’unica clausola: il suo utilizzo per attività delle scuole. Oggi il vicino istituto scolastico di via Diaz lo prende in custodia gratuitamente diventando responsabile sia della gestione che della vigilanza delle attività svolte al suo interno. Provvederà anche al decoro e alla pulizia giornaliera degli spazi e potrà valutare l’utilizzo in condivisione con altre realtà scolastiche del territorio qualora fossero interessate a sviluppare attività all’aperto o specifici progetti. Anche il Comune farà la sua parte garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria in quanto proprietario del parco.
Questa mattina è avvenuta la firma della convenzione, tra il Sindaco Carlo Moscatelli e la Dirigente Scolastica Paola Signorini, direttamente nell’area verde di via Fratelli Cervi – via Vico alla presenza di una rappresentanza anche degli insegnanti e degli alunni dell’istituto comprensivo che il prossimo anno compirà 90 anni.
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Le dichiarazioni
“È stato bello vedere l’entusiasmo di bambine e bambini che hanno colto l’importanza di avere uno spazio all’aperto e a contatto con la natura da utilizzare per progetti ed esperienze formative. Così scuola e ambiente coesistono e i più piccoli potranno apprendere, fin da subito, che cosa significhi prendersi cura di uno spazio che appartiene a tutti – commenta il Sindaco, Carlo Moscatelli – Grazie anche a chi oltre sessant’anni fa ha avuto la lungimiranza e la sensibilità di lasciare questo bel parco alle future generazioni che oggi è valore educativo, sociale e ambientale per tutti noi”.
“Questa firma ha un doppio significato – aggiunge l’assessora al Patrimonio, Nunzia Smiraglia – Da una parte riconosciamo l’importanza di un ambiente didattico a uso della e dall’altra lo apriamo alla cittadinanza che avrà un polmone naturale in più da vivere proprio sotto casa e a due passi dal centro durante il periodo estivo come una sorta di rifugio climatico”.