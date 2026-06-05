Lo spazio tra le vie Fratelli Cervi e via Vico, di quasi 4mila metri quadrati sarà usato sia per attività didattiche, che per i cittadini

Questa mattina è avvenuta la firma della convenzione tra il Comune di Desio e l’istituto comprensivo Agnesi per l’utilizzo del parco tra via Fratelli Cervi e via Vico. È un passaggio che formalizza, anche attraverso gli atti, un percorso avviato nel tempo e che oggi si traduce in un’area verde che sarà a disposizione delle scuole per progetti didattici durante l’anno scolastico e della cittadinanza nei mesi estivi.

Siglato l’accordo, il parco pubblico sarà a disposizione dell’Istituto Agnesi

La storia di questo parco di quasi quattromila metri quadrati ha radici lontane. Risale al 1961 il primo atto di cessione da parte di Adele Gavazzi che lo ha donato al Comune di Desio con un’unica clausola: il suo utilizzo per attività delle scuole. Oggi il vicino istituto scolastico di via Diaz lo prende in custodia gratuitamente diventando responsabile sia della gestione che della vigilanza delle attività svolte al suo interno. Provvederà anche al decoro e alla pulizia giornaliera degli spazi e potrà valutare l’utilizzo in condivisione con altre realtà scolastiche del territorio qualora fossero interessate a sviluppare attività all’aperto o specifici progetti. Anche il Comune farà la sua parte garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria in quanto proprietario del parco.

Questa mattina è avvenuta la firma della convenzione, tra il Sindaco Carlo Moscatelli e la Dirigente Scolastica Paola Signorini, direttamente nell’area verde di via Fratelli Cervi – via Vico alla presenza di una rappresentanza anche degli insegnanti e degli alunni dell’istituto comprensivo che il prossimo anno compirà 90 anni.

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Le dichiarazioni