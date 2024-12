Un dono speciale che punta a promuovere la lettura soprattutto tra gli adolescenti. E' quello che farà l'Amministrazione comunale di Vimercate, in occasione del Natale 2024, alle scuole secondarie di primo grado della città.

Sotto l'albero di Natale delle scuole medie ci sono i libri donati dal Comune

Donare libri per riempire gli scaffali delle biblioteche scolastiche e promuovere la lettura tra bimbi e adolescenti: è questa dunque l'iniziativa organizzata dal Comune di Vimercate con il contributo di Gelsia srl dedicata alle tre scuole secondarie di primo grado cittadine: Don Milani, Alessandro Manzoni e Don Zeno Saltini.

Sabato 14 dicembre, alle ore 11.00, presso la Libreria il Gabbiano di piazza Giovanni Paolo II, la consegna simbolica dei libri da parte del Sindaco Francesco Cereda e dell'Assessora alla Promozione della Città Elena Lah alle scuole.

Ogni libro donato non è solo una risorsa per il presente, ma un investimento: le biblioteche scolastiche sono vere e proprie infrastrutture della lettura e rappresentano una delle più grandi occasioni per bambini e ragazzi.