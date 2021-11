25 novembre

Stop alla violenza sulle donne, flash-mob degli studenti. Questa mattina, giovedì, nelle tre scuole secondarie di primo grado di Limbiate le performance degli alunni tra danza, arte, letture

Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Limbiate hanno lanciato un forte messaggio di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa mattina, giovedì 25 novembre, gli studenti delle scuole medie Gramsci, Verga e Da Vinci, coordinati dai loro insegnanti, hanno portato in scena flash-mob con letture di brani, cartelloni, performance di danza, arte e teatro. Il colore guida è stato ovviamente il rosso.

La performance alla Verga

Alla secondaria Verga di via Monte Generoso, un gruppo di alunni di terza ha portato in scena in toccante spettacolo. Con l'aiuto dei professori di arte, i ragazzi si sono ispirati alla pittice messicana Frida Kahlo per dar vita a un flash-mob di arte pittorica, danza e parole. Ogni studente, vestito di rosso, ha proposto una breve frase di personaggi famosi sulla figura femminile