Storica educatrice del nido va in pensione e regala due alberi al suo asilo

Dopo ben 42 anni di onorato servizio, tutti quanti trascorsi tutti all’asilo nido comunale "Girotondo" di Villasanta, la storica educatrice Marina Mauri va in pensione e appende, come si suol dire, biberon e ciucci al chiodo.

Uno straordinario traguardo quello raggiunto martedì della scorsa settimana quando la 60enne ha salutato i suoi piccoli e le colleghe di lavoro.

Un ultimo regalo per il suo nido

Ma, prima di congedarsi definitivamente, Mauri ha voluto compiere un ultimo gesto d’amore per i suoi piccoli e regalare al suo asilo due alberi di noce che le sue colleghe le avevano donato per la meritata pensione, oltre ad una valigia che presto l’ormai ex educatrice utilizzerà per godersi una meritata vacanza a Cuba.

Un bellissimo gesto di altruismo nei confronti di una realtà educativa che nel corso dei decenni è diventata un punto di riferimento importante per centinaia di famiglie villasantesi.

Era il primo febbraio del 1980...

Era il primo febbraio del 1980 quando Mauri, villasantese doc, insieme alle colleghe Alma Magni, Patrizia Bagnardo, Alessandra Barzago, Angela Viganò, Antonia Locatelli ed Emanuela Cazzola iniziarono l’insegnamento nel plesso di via della Resega, riuscendo a scrivere, anno dopo anno, pagine importanti nel mondo dell’educazione villasantese.

"Ancora non mi sembra vero di aver terminato questa bellissima avventura iniziata nel lontano 1980 - ha sottolineato l’educatrice - Stare a contatto con i bimbi piccoli, accudirli e vederli crescere mi ha sicuramente aiutata a rimanere giovane dentro. Sono stati anni intensi, pieni di giorni da ricordare, di volti, di storie e di sorrisi. Ho avuto la fortuna di accompagnare i bimbi nel loro percorso di crescita e, in qualche caso, di avere, parecchi anni dopo, la fortuna di poter abbracciare anche i loro figli. Insomma di generazione in generazione. Certo, come in tutti i luoghi di lavoro, non sono mancate le fatiche quotidiane, fatte anche di qualche incomprensione con le colleghe e con il Comune. Ma penso che sia normale, sono cose che avvengono in tutti i luoghi di lavoro. Da un lato c’è tanta tristezza e dispiacere come ovvio che sia; dall’altro, però, la voglia di lasciare spazio alle nuove leve".

Il grazie dell'assessore Varisco

Come regalo della pensione Mauri aveva chiesto espressamente due piante che a sua volta l’ex educatrice ha donato al nido. "Purtroppo, ultimamente, sono morte alcuni alberi e allora ho pensato che sarebbe utile rimpiazzarle per creare nuova ombra per i piccoli, soprattutto durante le giornate di sole", ha concluso Mauri. Un traguardo, dicevamo, che è stato celebrato anche dall’assessore Laura Varisco.