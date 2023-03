Un progetto dedicato alla legalità, intesa come "rispetto" per gli altri, per l'ambiente e per le regole. E' quello organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Vimercate, che in queste settimane hanno incontrato circa 1800 studenti delle scuole medie e superiori del vimercatese.

Studenti a scuola di legalità con i Carabinieri

I militari, come ogni anno, si sono recati presso gli istituti scolastici secondari, di primo e secondo grado, per parlare ai giovani alunni di sicurezza informatica, bullismo, dipendenze da droga e alcool, cyberbullismo e stalking.

Già coinvolte circa 90 classi con incontri singoli di un'ora e mezza ciascuno che hanno visto partecipi circa 1800 studenti, di cui 1000 delle scuole medie e 800 degli istituti di istruzione superiore.

Le scuole coinvolte

Nello specifico, ad oggi, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Vimercate, il Maggiore Mario Amengoni, accompagnato dai comandanti delle Stazioni di Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio e Concorezzo, ha incontrato i ragazzi: dell'Istituto Comprensivo “Montessori” di Sulbiate e Ronco Briantino, dell'Istituto Comprensivo di Bernareggio, dell'Istituto Comprensivo “Ada Negri” di Cavenago di Brianza e Caponago. E ancora coinvolti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Vimercate e dell'Istituto Comprensivo “Bellusco Mezzago”, quelli dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” di Vimercate e dell'Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi” di Agrate Brianza.Infine hanno già partecipato al progetto gli studenti dell'Istituto Comprensivo A. Manzoni di Ornago e Burago di Molgora e gli Istituti di Istruzione Superiore Statali di Vimercate - Liceo “A. Banfi”, “E. Vanoni” “A.Einstein” e “E. Floriani”.

La formazione prosegue

Ma la formazione, che proseguirà anche nei mesi di aprile e maggio, non ha interessato solo gli studenti. Anche docenti e genitori sono stati grandi protagonisti di questo percorso di educazione civica grazie ad un incontro serale tenutosi presso l'I.C. “Bontempi” di Agrate Brianza.