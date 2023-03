Studenti alla scoperta di ultrasuoni e magnetismo

Entusiasmante lezione per gli studenti della scuola media "Paccini" di Sovico alla scoperta di ultrasuoni e magnetismo.

Ultrasuoni e magnetismo

Lunedì 27 marzo gli studenti di 2° C della scuola media "Paccini", accompagnati dai professori Sala e Rossi, si sono recati in visita all'azienda Ri.Lavo di Sovico, alla scoperta degli ultrasuoni e magnetismo con Attilio Tagliabue della Ri.Lavo e di alcuni dei componenti del complesso coworking di Sovico. Ciò nell'ambito del progetto "La scuola nell'azienda" portato avanti dai Maestri del Lavoro.

I maestri del lavoro

Il progetto, portato avanti dai Maestri del Lavoro del Consolato di Monza Brianza si rivolge principalmente alle scuole secondarie di primo grado e l’attività prevalente è portare gli studenti a visitare aziende del territorio per renderli consapevoli di come sono strutturate, cosa offrono in termini di prospettive per il futuro, le attività produttive e le competenze richieste al personale. "Alla visita di lunedì erano presenti anche i Maestri del Lavoro Cattaneo e Giudici - spiega il Maestro del Lavoro Alberto Cucchi - I ragazzi faranno un tema in proposito che parteciperà al concorso provinciale dei Maestri del Lavoro di Monza e Brianza".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 aprile 2023.