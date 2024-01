Studenti ambasciatori della biodiversità

Educare i giovani studenti dell'istituto Sant'Andrea di Biassono a diventare ambasciatori consapevoli della biodiversità e responsabili per il futuro del nostro pianeta: un’iniziativa in linea con i principi e gli obiettivi dell'imminente Giornata Internazionale dell’Educazione.

Ambasciatori della biodiversità

L’Istituto comprensivo Sant'Andrea ha aderito al programma “3Bee: a scuola di biodiversità” per l’anno scolastico 2023-2024. Questa iniziativa, guidata dalla naturetech 3Bee, offre un percorso didattico innovativo e gratuito sulla biodiversità, unendo Stem, apprendimento digitale ed expertise scientifica per formare docenti e studenti e ispirare la nuova generazione. Anche enti e imprese possono aderire al programma, scegliendo di adottare una o più classi in questo percorso educativo focalizzato sulla biodiversità.

Giornata internazionale dell'educazione

In linea con la Giornata Internazionale dell’Educazione, si evidenzia l'impegno della scuola primaria, in particolare delle classi 3A e 3B del plesso Aldo Moro e 3A e 3B del plesso Sant'Andrea, nel promuovere l'educazione ambientale attraverso programmi innovativi. Per l'anno scolastico 2023-2024, la scuola ha aderito al programma “3Bee: a scuola di biodiversità”, intraprendendo un percorso formativo innovativo che li vede protagonisti attivi nella tutela ambientale. Questa iniziativa è guidata da 3Bee, azienda naturetech che sviluppa tecnologie per la tutela della biodiversità e che offre un percorso didattico gratuito all'avanguardia per sensibilizzare i giovani studenti delle scuole primarie

rispetto agli importanti temi di tutela della biodiversità, degli insetti impollinatori e la loro connessione con gli ecosistemi.

La classe 3A dell'Aldo Moro

La classe 3A del plesso Aldo Moro ha iniziato da qualche mese le attività di laboratori pratici, lezioni interattive e progetti creativi, guidata dalla maestra Patrizia Morgante.

“Sono entusiasta di far parte di questo percorso con 3Bee. Il progetto è importante per riflettere sull’importanza della pratica

dell’ascolto per i bambini, grazie al ricco materiale messo a disposizione si riesce a coinvolgere tutte le classi del plesso - spiega la maestra referente del progetto all’interno della scuola primaria - I video proposti e le attività sono adatti a tutte le età e i bambini sono realmente coinvolti e incuriositi dal mondo delle api e degli impollinatori”.

Il programma

Il programma comprende 9 moduli ed è focalizzato sulla combinazione tra digitale e materie scientifiche, con laboratori pratici in parallelo e attività da svolgere a casa. Un percorso ad alto coinvolgimento non solo di docenti e bambini, ma anche delle famiglie, che potranno così coltivare comportamenti virtuosi nel quotidiano. Per le festività natalizie appena trascorse, i bambini della classe 3B sono stati coinvolti in

un’attività pratica che ha previsto la realizzazione di candele di Natale utilizzando i fogli di cera. Questa attività ha permesso ai piccoli ambasciatori del cambiamento di combinare apprendimento, arte e consapevolezza ambientale, fornendo loro un'esperienza pratica e

tangibile sulla sostenibilità, oltre a lavorare in modo mirato sullo sviluppo della motricità fine.

Oasi digitale

Inoltre, i docenti e le classi del plesso Aldo Moro stanno monitorando a distanza la salute di un alveare intelligente, curato da un apicoltore 3Bee impegnato nella conservazione delle risorse nettarifere e boschive limitrofe all’alveare. Grazie alla tecnologia 3Bee, attraverso l’Oasi digitale, ogni classe ha accesso a un portale online che funziona da contenitore dei materiali didattici del programma e degli aggiornamenti dal campo dell’apicoltore/educatore assegnato, in formato di instant video e foto. Anche enti e imprese possono aderire al programma, scegliendo di affiancare una o più classi in questo percorso educativo focalizzato sulla biodiversità. Un modo diretto e significativo per contribuire in modo costruttivo alla comunità, supportando un curriculum educativo che prepara i giovani ad un futuro più esigente in termini di sostenibilità.

A scuola di biodiversità

Il programma “3Bee: a scuola di biodiversità” consente alla scuola primaria dell'istituto comprensivo Sant'Andrea di arricchire il curriculum scolastico, ma svolge anche un ruolo cruciale nell'educare i giovani studenti a diventare ambasciatori consapevoli e responsabili per il futuro del nostro pianeta: un’iniziativa in linea con i principi e gli obiettivi della Giornata Internazionale dell’Educazione. Con l'adesione di oltre 500 classi in Italia e la partecipazione di più di 10.000 studenti della scuola primaria, “3Bee: a scuola di biodiversità” sta rapidamente diventando un pilastro fondamentale per l'educazione ambientale in Italia: l'impegno condiviso verso l'educazione ambientale si traduce in un contributo significativo alla formazione di una nuova generazione pronta a far fronte alle sfide ambientali del futuro.

