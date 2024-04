Studenti delle primarie in visita a Palazzo Pirelli

Un’ottantina di studenti provenienti dalle scuole primarie di Lesmo e Valsolda (in provincia di Como), insieme a nove insegnanti, sono stati ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica.

Gli studenti a Palazzo Pirelli

Ragazzi e docenti sono stati ricevuti in Aula consiliare, hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri e hanno incontrato il Presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani che ha spiegato come funziona l’Assemblea regionale, con particolare riguardo ai passaggi relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza e alla composizione della Giunta regionale.

Gli studenti, dopo aver posto diverse domande ed essersi confrontati su come si diventa consiglieri regionali e sul processo di formazione delle leggi, hanno simulato una vera e propria seduta di Aula, discutendo e approvando diverse loro proposte.

Una iniziativa che si ripete da anni con sempre ottimi riscontri, che ha l’obiettivo di stimolare l’interesse e la curiosità dei più giovani verso la politica e le istituzioni. Un’esperienza di crescita per conoscere da vicino come si esercita la democrazia rappresentativa.

Prima di lasciare Palazzo Pirelli, ragazzi e docenti sono stati accompagnati al Belvedere del Grattacielo per poter ammirare Milano e la Lombardia dall’alto. Davanti al panorama sono stati illustrati la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.