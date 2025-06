Gli studenti della quarta A dell’Istituto Tecnico Economico “Elsa Morante” di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, sono arrivati tra i finalisti della dodicesima edizione di “Findomestic Camp”, l’evento conclusivo di PerCorsi Young, il programma di educazione finanziaria organizzato dalla società del Gruppo BNP.

Studenti dell'ITC Morante tra i finalisti del "Findomestic Camp"

Guidati dalla professoressa Claudia Tommaso, hanno presentato il progetto “FinPass Giovani” - una startup digitale progettata per i giovani che non conoscono il sistema finanziario e si trovano alle prime esperienze lavorative, desiderosi di essere indipendenti. Si tratta di un’app con strumenti a disposizione per facilitare la gestione finanziaria autonoma e l’accesso ai sistemi finanziari, tra cui una carta digitale FinPass, una carta d’identità finanziaria e un coach finanziario.

Il concorso rientra nel più ampio progetto “PerCorsi Young”, il programma di educazione e cultura finanziaria ideato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas. Con un programma ricco di contenuti ed iniziative - tra cui lezioni in aula, webinar, PCTO e tanto altro – la Banca ha coinvolto, con tutte le sue attività, oltre mille istituti scolastici raggiungendo più di 38 mila studenti.

“Investire nell’educazione finanziaria dei giovani – ha commentato Annamaria Russo, Direttrice Engagement, Marca e Comunicazione di Findomestic Banca - significa impegnarsi per fornire loro gli strumenti per comprendere il valore del denaro, il risparmio consapevole e la gestione responsabile delle risorse, competenze chiave per essere cittadine e cittadini consapevoli e responsabili. L’educazione finanziaria è una responsabilità condivisa tra istituzioni, scuola e imprese: ragazze e ragazzi non solo imparano per sé stessi, ma diventano veicolo di consapevolezza anche per le proprie famiglie contribuendo, attraverso questo circolo virtuoso, a diffondere una migliore cultura finanziaria nei contesti che vivono.”

Vince il Liceo "Da Vinci" di Maglie

Il Liceo scientifico “Da Vinci” di Maglie – sotto la guida della professoressa Giusy Calò - ha vinto il concorso grazie al progetto “GuardianBank” che avvicina gli anziani ai servizi bancari digitali e non tramite incontri informativi, un’app e una linea telefonica dedicata.

Il Liceo scientifico Battaglini di Taranto si è aggiudicato il secondo premio in materiale didattico grazie al progetto “Pink Bank” - un’associazione virtuale e una piattaforma di supporto alle donne in condizioni di fragilità, accompagnate da podcast informativi sui bonus disponibili - guidato dalla professoressa Maria Grazia Cuppone.

Il Liceo Scientifico della Scuola Militare Aeronautica “Douhet” occupa il terzo gradino del podio con Find-a-giovani, un'app con carta prepagata e premi a punti per stimolare l’ingresso consapevole dei giovani nel mondo bancario sotto la supervisione della professoressa Lorena D’Andrea.

Tra gli altri finalisti, dal Liceo delle Scienze Umane “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti (BA), con la guida della professoressa Annabella Spinelli, arriva Save Credit, un’app pensata per supportare i lavoratori con redditi particolarmente bassi o donne vittime di violenza nella gestione consapevole del denaro, con corsi brevi, quiz, badge e simulazioni. Dalla Sardegna, l’Istituto Professionale “Pertini” di Cagliari, con la guida della professoressa Maura Matta, ha ideato BizGen, un’app dedicata alla Generazione Z per sostenere i giovani che vogliono avviare un’impresa ma non hanno ancora le competenze economiche necessarie.