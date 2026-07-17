Martedì 14 luglio, presso l’Istituto Tecnico Agrario “Luigi Castiglioni” di Limbiate, Agricoltura è Vita Lombardia, ente di formazione di Cia Lombardia, e Cia Centro Lombardia hanno organizzato il corso per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione dei trattori agricoli.

Successo per il corso da giovani trattoristi con gli studenti del Castiglioni

In particolare, Cia Centro Lombardia ha curato l’organizzazione operativa, la docenza e lo svolgimento dell’intero percorso formativo.

Il corso e i partecipanti

L’iniziativa ha coinvolto 24 studenti delle classi quarte e quinte, insieme a due docenti e a un addetto di campagna, attraverso un percorso articolato in una sessione teorica al mattino e nelle prove pratiche nel pomeriggio, nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un requisito fondamentale

L’abilitazione alla conduzione dei trattori agricoli rappresenta un requisito fondamentale per operare in sicurezza e con competenza nel settore. Per questo motivo, Cia Centro Lombardia continua a promuovere percorsi formativi rivolti agli operatori agricoli e alle nuove generazioni, nella consapevolezza che la qualificazione professionale rappresenti un elemento strategico per la crescita e la competitività del comparto.

L’impegno degli studenti

Particolarmente positiva è stata la partecipazione degli studenti, che hanno affrontato il corso con entusiasmo, serietà e grande attenzione, consapevoli di quanto il conseguimento di questa abilitazione rappresenti un passaggio fondamentale per il loro futuro professionale e per un ingresso qualificato nel mondo del lavoro agricolo.

Collaborazione tra formazione e lavoro

L’iniziativa conferma inoltre il valore della collaborazione tra Cia Centro Lombardia, il sistema della formazione agraria e il mondo delle professioni agricole. Rafforzare il dialogo tra enti formativi, organizzazioni di rappresentanza, istituti scolastici e operatori del settore significa creare un collegamento concreto tra formazione e lavoro, offrendo agli studenti competenze immediatamente spendibili e favorendo un ricambio generazionale qualificato e consapevole.

I ringraziamenti

Un sentito ringraziamento va all’Istituto Tecnico Agrario “Luigi Castiglioni” di Limbiate, alla dirigenza scolastica e al corpo docente per la disponibilità e la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa. Un particolare ringraziamento va al prof. Christian Talpo, vicepreside e docente dell’Istituto, che ha coordinato il percorso formativo con gli studenti, contribuendo alla buona organizzazione del corso e al raccordo tra le attività didattiche e quelle pratiche.

Un ulteriore ringraziamento va al dott. Giuseppe Sorrentino, Direttore di Cia Centro Lombardia, che ha curato la docenza del corso, e ai trattoristi professionisti soci di Cia, che hanno affiancato gli studenti durante le esercitazioni pratiche, mettendo a disposizione la propria esperienza e contribuendo con competenza alla qualità del percorso formativo.

Un impegno per il futuro

Attraverso iniziative come questa, Cia Centro Lombardia rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza, della formazione continua e della qualificazione professionale, nella convinzione che il futuro dell’agricoltura passi anche dalla capacità di fare rete tra enti formativi, scuole e mondo del lavoro.