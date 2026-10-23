Taglio del nastro per la nuova Scuola Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno

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È stata inaugurata ufficialmente la nuova Scuola Salvo D’Acquisto di Cesano Maderno dopo i lavori di riqualificazione che hanno riguardato la messa in sicurezza dell’edificio, l’efficientamento energetico, l’accessibilità e il restyling esterno.

L’intervento, di oltre sei milioni di euro, è stato fortemente voluto e realizzato dall’Amministrazione Comunale per creare un ambiente scolastico rinnovato, moderno e sostenibile, in linea con una città che cresce e si sviluppa.

La cerimonia di inaugurazione

La Cerimonia si è svolta questa mattina, alla presenza del Sindaco Gianpiero Bocca, della Dirigente Scolastica Paola Ripamonti, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Manuele Tarraso, con i rappresentanti della Giunta e del Consiglio, le Autorità Civili e Militari, la comunità scolastica, con docenti e studenti. In apertura gli studenti e l’Orchestra della Scuola hanno suonato e intonato l’Inno Nazionale e l’Inno della Salvo D’Acquisto.

La nuova scuola restituisce l’immagine di un edificio curato nei dettagli, capace di coniugare funzionalità, sicurezza e qualità estetica. A caratterizzare il nuovo volto della scuola sono gli “imbotti” colorati delle finestre e le staffe decorative che spiccano sulle pareti esterne.

Alcuni numeri dell’intervento

La nuova facciata è stata progettata attraverso un percorso di confronto con gli studenti che hanno contribuito alle scelte cromatiche: il blu, il rosso e il giallo richiamano i colori del logo della scuola e conferiscono all’edificio un aspetto identitario.

I lavori si sono concentrati sul consolidamento strutturale, sull’efficientamento energetico, sull’adeguamento dell’impianto antincendio, sul superamento delle barriere architettoniche, sul restyling delle facciate e sul rifacimento del controsoffitto.

350 mq – Placcaggio di fibra di carbonio per rinforzo sismico

5.895 mq – Sistema di coibentazione «a cappotto»

545 mc – Isolamento termo-acustico insufflaggio sottotetto

1.520 mq – Serramenti in alluminio preverniciato a triplo vetro

1.850 mq – Lamiere pressopiegate coibentate imbotti finestre

675 mq – Lamiere decorative

230 m – Dispositivo anticaduta per messa in sicurezza coperture

n° 15 – Nuove porte tagliafuoco

n° 302 – Sensori ottici di fumo di tipo analogico/indirizzato

n° 1 – Nuova scala di emergenza esterna

900 mq – Controsoffitto acustico antisfondellamento

1.700 mq – Tinteggiatura pareti aule

Sintesi dei lavori:

L’intervento di miglioramento sismico ha previsto il rinforzo delle strutture portanti tramite interventi puntuali antisismici e rinforzi a flessione e a taglio con connettori verticali e strati di tessuto applicati con resine epossidiche.

Le opere di miglioramento energetico hannoriguardato l’applicazione di un cappotto termico da 14 cm in lana di roccia sulle pareti esterne per migliorare l’isolamento termico. Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi serramenti in alluminio a bassa trasmittanza termica per ridurre le dispersioni di calore e migliorare il comfort acustico. Insufflaggio delle coperture esistenti con pacchetti più performanti e predisposti all’installazione di sistemi fotovoltaici. L’intervento è stato volto a migliorare le prestazioni del complesso scolastico, individuando le possibili opportunità di risparmio energetico e identificando una migliore classe di efficienza del fabbricato, fino alla quantificazione dei risparmi conseguibili, energetici ed economici, e dei rispettivi tempi di ritorno.

Sicurezza e accessibilità

Revisione e sostituzione delle attrezzature antincendio esistenti, inclusi estintori, idranti e impianti di rilevazione fumo. Installazione di un impianto di rilevazione fumi e sistema di evacuazione EVAC per migliorare la sicurezza in caso di emergenza. Creazione di vie di fuga sicure e segnaletica antincendio conforme alle normative. Tra queste vi è la creazione di una nuova scala di emergenza che mette in comunicazione il piano primo dell’edificio B con le aree esterne.

Il complesso scolastico oggetto dell’intervento è già provvisto di percorsi dedicati per l’accesso delle persone disabili alla struttura e/o di impianti per il sollevamento di persone anziane, con ridotta capacità motoria o con difficoltà di movimento per il superamento di dislivelli e barriere architettoniche. In ottica di una sostanziale riqualificazione strutturale ed energetica del complesso è stata prevista una revisione degli accessi per disabili con l’implementazione di una rampa sull’ingresso principale del corpo A di via Duca D’Aosta.

Il nuovo volto delle facciate

L’intervento nasce dalle idee dei ragazzi che abitano l’edificio scolastico. Il restyling delle facciate ha previsto: Tinteggiatura delle superfici esterne per migliorare l’aspetto estetico dell’edificio. Applicazione di un rivestimento in lamiera microforata colorata rossa, blu e gialla per un design moderno e accattivante. Sostituzione degli elementi architettonici deteriorati.

Tutto questo è stato tradotto nel disegno di facciate che rispettassero la geometria dei volumi esistenti, ma che introducessero un nuovo linguaggio, colorato e non austero. I colori primari giallo, rosso e blu, caratteristici del logo della scuola, identificano anche i diversi volumi attraverso gli imbotti delle finestre in lamiera preverniciata e attraverso inserti in lamiera microforata applicata alle facciate.

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Ambienti interni

Ambienti interni – La riqualificazione sta interessando progressivamente anche gli ambienti interni, con la sostituzione dei controsoffitti e la tinteggiatura delle aule dell’ala nord dell’edificio. Gli interventi proseguiranno anche nella restante parte dell’istituto.

Parallelamente, la scuola si arricchisce di nuovi ambienti destinati alla didattica, come la Sala Cinema, realizzata nell’ambito del progetto Eureka.

A breve verrà posato sul tetto l’impianto fotovoltaico.

Completamente rinnovata, infine, l’Aula Magna della scuola, nonché Aula Consiliare della città: un’aula moderna e tecnologicamente all’avanguardia, uno spazio polifunzionale che può cambiare la sua configurazione in base alle necessità e agli eventi.

Le parole dell’amministrazione