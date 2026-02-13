Terna avvicina i giovani alle professioni STEM

Terna, il Gestore della rete elettrica nazionale, ha partecipato a “TechTour 2026-Start the Future” un’iniziativa promossa da Assolombarda in occasione della “Settimana Nazionale delle discipline STEM”, portando alcuni studenti dell’Einstein di Vimercate in visita allo stabilimento di Brugherio

Il progetto

Nell’ambito del progetto, che coinvolge 2000 studenti e studentesse di oltre 30 scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha organizzato un incontro formativo destinato agli studenti del quinto anno dell’IIS Einstein di Vimercate.

L’obiettivo è di avvicinare ragazze e ragazzi alle tematiche dell’innovazione, delle tecnologie e della transizione energetica e digitale.

Presso l’Unità Impianti di Brugherio, i professionisti di Terna hanno illustrato l’azienda alle studentesse e agli studenti presenti, soffermandosi sia sul ruolo fondamentale della società nella transizione energetica che sulla digitalizzazione del sistema elettrico. Successivamente, è stata offerta la possibilità di visitare la Stazione Elettrica di Terna a Brugherio e di approfondire le attività legate alla manutenzione, al monitoraggio e al rinnovo della rete.

La partecipazione di Terna a questa iniziativa rientra in un più ampio progetto del Gruppo che prevede diverse azioni destinate a favorire lo sviluppo delle competenze dei giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per progettare il proprio futuro professionale.

L’obiettivo

Ne è un esempio la collaborazione con ITS Green Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore con sede a Vimercate, con cui Terna ha avviato “Reti, Impianti e Sistemi energetici” un corso per formare figure tecniche altamente qualificate, con un ruolo strategico e attivo nel settore dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e dell’efficienza operativa.

In quest’ambito si inserisce anche il progetto “Generazione Energia” nato per favorire l’orientamento alle materie STEM nelle giovani generazioni.

In particolare, il 2026 vedrà oltre 40 convenzioni Formazione Scuola Lavoro, che coinvolgono le classi quarti e quinte e, tra le varie attività, sono previsti degli incontri di orientamento indirizzati non solo agli studenti ma anche ai docenti e ai genitori.

Oltre a questo, Terna ha promosso numerose altre iniziative per sensibilizzare e attrarre i giovani talenti: dai “career day” e “road show” nelle principali università italiane, ai seminari tecnici dedicati alle facoltà STEM, passando per stage e tirocini in azienda, la sponsorizzazione di Master in settori di interesse e i Ternability Workshop. Questi ultimi sono percorsi modulari pensati per aumentare la consapevolezza di sé e l’autoefficacia, offrendo strumenti utili per il futuro lavorativo, con particolare attenzione alle persone con disabilità.